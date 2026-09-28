Σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο στην Αττική Οδό, άνοιξε η έξοδος για Λαμία, παραμένουν οι καθυστερήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Οδός Τροχαίο

Σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο στην Αττική Οδό, άνοιξε η έξοδος για Λαμία, παραμένουν οι καθυστερήσεις

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου για Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο στην Αττική Οδό, άνοιξε η έξοδος για Λαμία, παραμένουν οι καθυστερήσεις
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Άνοιξε η έξοδος προς Λαμία στην Αττική Οδό, μετά την απομάκρυνση του ακινητοποιημένου λεωφορείου που είχε προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ωστόσο, παραμένουν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μετά τη σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο στο ύψος της εξόδου 8, για Λαμία και Πειραιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα φτάνουν τα 25-30 λεπτά, στο τμήμα από την Κηφισίας έως τη Μεταμόρφωση, στο ύψος της εξόδου για Λαμία.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο. Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα, χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να έχει αναφερθεί τραυματισμός.

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