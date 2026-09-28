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Σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο στην Αττική Οδό, άνοιξε η έξοδος για Λαμία, παραμένουν οι καθυστερήσεις
Σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο στην Αττική Οδό, άνοιξε η έξοδος για Λαμία, παραμένουν οι καθυστερήσεις
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου για Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας
Άνοιξε η έξοδος προς Λαμία στην Αττική Οδό, μετά την απομάκρυνση του ακινητοποιημένου λεωφορείου που είχε προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία.
Ωστόσο, παραμένουν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μετά τη σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο στο ύψος της εξόδου 8, για Λαμία και Πειραιά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα φτάνουν τα 25-30 λεπτά, στο τμήμα από την Κηφισίας έως τη Μεταμόρφωση, στο ύψος της εξόδου για Λαμία.
Παράλληλα, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο. Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα, χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να έχει αναφερθεί τραυματισμός.
Δείτε live την κίνηση εδώ
Ωστόσο, παραμένουν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μετά τη σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο στο ύψος της εξόδου 8, για Λαμία και Πειραιά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα φτάνουν τα 25-30 λεπτά, στο τμήμα από την Κηφισίας έως τη Μεταμόρφωση, στο ύψος της εξόδου για Λαμία.
Ανοιχτή η έξοδος για Λαμία, απομάκρυνση του ακινητοποιημένου λεωφορείου.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 28, 2026
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία).
Καθυστερήσεις 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/NSsd3I0Xhc
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