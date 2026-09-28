Καταγγελίες για καθημερινές επιθέσεις λύκων σε κυνηγόσκυλα στην Φθιώτιδα, οι «κόκκινες» περιοχές

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας ζητά επίσημη καταμέτρηση και προτείνει την επικήρυξη των λύκων





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Ο κ. Τσικνής υποστήριξε ότι η επίθεση που καταγγέλθηκε στο Γαρδίκι «δεν είναι το μοναδικό περιστατικό». Όπως είπε, ο Κυνηγετικός Σύλλογος έχει στείλει μηνύματα στους κυνηγούς, ζητώντας τους να ενημερώνουν για κάθε συνάντηση με λύκους και κάθε σχετική επίθεση. Ερωτηθείς πόσο συχνά χάνονται σκυλιά, απάντησε «κάθε μέρα από πέντε» και διευκρίνισε, ύστερα από ερώτηση της Άννας Μπαμπέτα, ότι αναφέρεται σε κυνηγόσκυλα. «Θα φτάσουμε κι εμείς κάποια στιγμή να το παρατήσουμε τελείως», ανέφερε, εξηγώντας ότι ένα σκυλί είναι σύντροφος του κυνηγού και χρειάζεται χρόνια φροντίδας και εκπαίδευσης. Όταν ρωτήθηκε αν οι επιθέσεις είναι πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, εκείνος επέμεινε: «Καθημερινό επί πέντε».







Παύλιανη, Νεοχώρι, Σκλήθρο και Αποστολιά: «Αυτές είναι κόκκινες» Στην ερώτηση ποιες περιοχές αποφεύγουν οι κυνηγοί, ο κ. Τσικνής ανέφερε πρώτα την Παύλιανη και το Νεοχώρι. Μίλησε επίσης για το Σκλήθρο και την Αποστολιά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτές είναι κόκκινες». Όπως εξήγησε, η πιθανότητα να συναντήσουν λύκους επηρεάζει πια το πού επιλέγουν να πάνε για κυνήγι. «Είναι ρίσκο και αποφεύγουμε να πηγαίνουμε και σε τέτοιες περιοχές που έχει λύκο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν πηγαίνουμε πλέον στα χωριά μας για αυτή τη δουλειά».



«Είναι μέλος της οικογένειάς μας πλέον» Ο εκπρόσωπος του συλλόγου στάθηκε ιδιαίτερα στον δεσμό των κυνηγών με τα σκυλιά τους. «Είναι μέλος της οικογένειάς μας πλέον», είπε για ζώα που μεγαλώνουν μαζί τους επί επτά, οκτώ ή και δέκα χρόνια. Πέρα από τη συναισθηματική απώλεια, μίλησε και για τον χρόνο και το κόστος που απαιτούν η φροντίδα και η εκπαίδευση ενός κυνηγόσκυλου.



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Ο κ. Τσικνής είπε ακόμη ότι οι κυνηγοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι έναν λύκο που επιτίθεται στο σκυλί τους, επικαλούμενος τις νομικές συνέπειες της θανάτωσης του ζώου.



Η ανησυχία για τα χωριά και την κτηνοτροφία Η συζήτηση επεκτάθηκε στις αναφορές για λύκους κοντά στα χωριά και στον φόβο που, όπως είπε η δημοσιογράφος, έχουν εκφράσει κάτοικοι ορεινών περιοχών. Ο κ. Τσικνής υποστήριξε ότι η παρουσία των λύκων επηρεάζει και την κτηνοτροφία, καθώς μια απώλεια ζώων είναι δύσκολο να αποδοθεί και να αποδειχθεί ως επίθεση λύκων όταν δεν εντοπίζονται τα απαραίτητα ευρήματα.



Περιέγραψε επίσης προσωπική εμπειρία από έξοδο με φίλους και άλογα στο βουνό. Όπως ανέφερε, τους βρήκε το σούρουπο ενώ είχαν σταματήσει και αντιλήφθηκαν λύκους γύρω τους. «Το ερώτημα είναι ένα: ποιον έβλεπαν για θήραμα; Εμάς ή τα άλογα;», διερωτήθηκε.



Έντονη ανησυχία στη Φθιώτιδα για τις επιθέσεις λύκων σε κυνηγόσκυλα και τις εμφανίσεις τους σε περιοχές κοντά σε χωριά εκφράζει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας, με τον εκπρόσωπό του, Ιωάννη Τσικνή, να υποστηρίζει ότι τα περιστατικά έχουν αυξηθεί σημαντικά.Μιλώντας στον Lamia Polis 87.7, ο κ. Τσικνής υποστήριξε ότι οι κυνηγοί χάνουν πλέον «κάθε μέρα από πέντε» κυνηγόσκυλα, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως είπε, γίνεται ολοένα πιο δύσκολη. Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε καταγγελία κυνηγού από τη Σπερχειάδα, σύμφωνα με την οποία λύκοι επιτέθηκαν στα σκυλιά του στο Γαρδίκι, σκοτώνοντας το ένα και τραυματίζοντας σοβαρά ένα ακόμη. Ο ίδιος ανέφερε ότι ήταν η τρίτη φορά που τα σκυλιά του δέχονταν επίθεση.Ο Ιωάννης Τσικνής περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα ανησυχητική, υποστηρίζοντας ότι οι λύκοι έχουν αυξηθεί και έχουν κατέβει σε χαμηλότερα υψόμετρα σε σχέση με το παρελθόν.Ο κ. Τσικνής υποστήριξε ότι η επίθεση που καταγγέλθηκε στο Γαρδίκι «δεν είναι το μοναδικό περιστατικό». Όπως είπε, ο Κυνηγετικός Σύλλογος έχει στείλει μηνύματα στους κυνηγούς, ζητώντας τους να ενημερώνουν για κάθε συνάντηση με λύκους και κάθε σχετική επίθεση. Ερωτηθείς πόσο συχνά χάνονται σκυλιά, απάντησε «κάθε μέρα από πέντε» και διευκρίνισε, ύστερα από ερώτηση της Άννας Μπαμπέτα, ότι αναφέρεται σε κυνηγόσκυλα. «Θα φτάσουμε κι εμείς κάποια στιγμή να το παρατήσουμε τελείως», ανέφερε, εξηγώντας ότι ένα σκυλί είναι σύντροφος του κυνηγού και χρειάζεται χρόνια φροντίδας και εκπαίδευσης. Όταν ρωτήθηκε αν οι επιθέσεις είναι πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, εκείνος επέμεινε: «Καθημερινό επί πέντε».Στην ερώτηση ποιες περιοχές αποφεύγουν οι κυνηγοί, ο κ. Τσικνής ανέφερε πρώτα την Παύλιανη και το Νεοχώρι. Μίλησε επίσης για το Σκλήθρο και την Αποστολιά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτές είναι κόκκινες». Όπως εξήγησε, η πιθανότητα να συναντήσουν λύκους επηρεάζει πια το πού επιλέγουν να πάνε για κυνήγι. «Είναι ρίσκο και αποφεύγουμε να πηγαίνουμε και σε τέτοιες περιοχές που έχει λύκο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν πηγαίνουμε πλέον στα χωριά μας για αυτή τη δουλειά».Ο εκπρόσωπος του συλλόγου στάθηκε ιδιαίτερα στον δεσμό των κυνηγών με τα σκυλιά τους. «Είναι μέλος της οικογένειάς μας πλέον», είπε για ζώα που μεγαλώνουν μαζί τους επί επτά, οκτώ ή και δέκα χρόνια. Πέρα από τη συναισθηματική απώλεια, μίλησε και για τον χρόνο και το κόστος που απαιτούν η φροντίδα και η εκπαίδευση ενός κυνηγόσκυλου.Κατά τον ίδιο, το σκυλί είναι ιδιαίτερα ευάλωτο την ώρα που αναζητά το θήραμα: έχει την προσοχή του στραμμένη στις μυρωδιές, με το κεφάλι χαμηλά, και μπορεί να μην αντιληφθεί έγκαιρα έναν λύκο. «Πολύ εύκολος στόχος», το χαρακτήρισε.Ο κ. Τσικνής είπε ακόμη ότι οι κυνηγοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι έναν λύκο που επιτίθεται στο σκυλί τους, επικαλούμενος τις νομικές συνέπειες της θανάτωσης του ζώου.Η συζήτηση επεκτάθηκε στις αναφορές για λύκους κοντά στα χωριά και στον φόβο που, όπως είπε η δημοσιογράφος, έχουν εκφράσει κάτοικοι ορεινών περιοχών. Ο κ. Τσικνής υποστήριξε ότι η παρουσία των λύκων επηρεάζει και την κτηνοτροφία, καθώς μια απώλεια ζώων είναι δύσκολο να αποδοθεί και να αποδειχθεί ως επίθεση λύκων όταν δεν εντοπίζονται τα απαραίτητα ευρήματα.Περιέγραψε επίσης προσωπική εμπειρία από έξοδο με φίλους και άλογα στο βουνό. Όπως ανέφερε, τους βρήκε το σούρουπο ενώ είχαν σταματήσει και αντιλήφθηκαν λύκους γύρω τους. «Το ερώτημα είναι ένα: ποιον έβλεπαν για θήραμα; Εμάς ή τα άλογα;», διερωτήθηκε.

Ο ίδιος εξέφρασε φόβο για την ασφάλεια των ανθρώπων που κινούνται τη νύχτα στο βουνό.



«Θα πρέπει να γίνει επίσημη καταμέτρηση και επικήρυξη» Ως πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, ο κ. Τσικνής ζήτησε «να γίνει επίσημη καταμέτρηση» των λύκων. Όπως είπε, οι κυνηγοί έχουν μια εικόνα από τις περιοχές όπου κινούνται, αλλά χρειάζεται επίσημη αποτύπωση του πληθυσμού.



Ο κ. Τσικνής ζήτησε αρχικά να γίνει επίσημη καταμέτρηση των λύκων και στη συνέχεια πρότεινε «να επικηρυχθούν». «Όχι να κυνηγηθούν, όχι να μπουν στα θηρεύσιμα, να επικηρυχθούν», είπε, καλώντας την Πολιτεία να λάβει μέτρα για τη μείωση του πληθυσμού τους. Πρόκειται όπως ανέφερε για πρόταση του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας, την οποία, όπως ανέφερε, σκοπεύουν να θέσουν σε συναντήσεις με φορείς και βουλευτές.

