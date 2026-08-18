Σίφνος: Τα σενάρια για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη - Με DNA η ταυτοποίηση του πιλότου και του νιόπαντρου ζευγαριού
Σίφνος: Τα σενάρια για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη - Με DNA η ταυτοποίηση του πιλότου και του νιόπαντρου ζευγαριού
Το ελικόπτερο συνετρίβη 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο - Λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκαν οι σοροί η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μόνο με DNA - Αναμένονται νεκροψίες και πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της συντριβής
UPD:
Στη διαδικασία ταυτοποίησης των τριών θυμάτων και στη διερεύνηση των αιτιών της συντριβής στρέφονται πλέον οι έρευνες για την τραγωδία στη Σίφνο, όπου ιδιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε το απόγευμα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο χειριστής και οι δύο επιβάτες του.
Οι τρεις σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, καθώς αμέσως μετά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος εκδηλώθηκε φωτιά. Για τον λόγο αυτό η ταυτοποίησή τους θα γίνει μέσω DNA, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και στους τρεις νεκρούς.
Ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, ήταν ο χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου, ενώ στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους ο Alexander Cromie, 31 ετών, και η Marie Ebert, 30 ετών, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Καθώς δεν υπάρχουν συγγενείς τους στην Ελλάδα, στη διαδικασία ταυτοποίησης αναμένεται να υπάρξει συνεργασία και με την αρμόδια πρεσβεία.
Παράλληλα, την πραγματογνωμοσύνη για το αεροπορικό δυστύχημα αναλαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος θα εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της συντριβής. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εκείνα της μηχανικής βλάβης και του ανθρώπινου παράγοντα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα.
Στο σημείο έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια πρώτη αυτοψία από την Πυροσβεστική, καθώς μετά την πτώση του ελικοπτέρου εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία έπρεπε να αντιμετωπιστεί πριν αρχίσει η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των στοιχείων. Το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει τη μοιραία πτήση του από το Μαρκόπουλο Αττικής με προορισμό τη Σίφνο και κατέπεσε στην περιοχή Θόλος, σε πολύ μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο του νησιού.
Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και είδαν το ελικόπτερο λίγο πριν από τη συντριβή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο έπεσε σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια απότομη και ασυνήθιστη κίνηση του αεροσκάφους λίγο πριν από την πρόσκρουση.
Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, το ελικόπτερο φέρεται να άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να «φέρνει σβούρες», όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν, και στη συνέχεια να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Οι μαρτυρίες αυτές αναμένεται να συνεκτιμηθούν με όλα τα υπόλοιπα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης. Παράλληλα εξετάζονται αναφορές κατοίκων για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση, καθώς και οι τελευταίες επικοινωνίες του χειριστή.
Το βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από την πτώση του, στοιχείο που έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του ουραίου στροφείου.
Οι τρεις νεκροί
Όπως προαναφέρθηκε, πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο 53χρονος Γιώργος Ράικος, ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής με πολυετή παρουσία στον χώρο των πτήσεων και σημαντική προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο ίδιος βρισκόταν στα χειριστήρια του Bell 206 που συνετρίβη στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μαζί με τους δύο επιβάτες του.
Ο Γιώργος Ράικος προερχόταν από τις τάξεις του Στρατού, όπου απέκτησε σημαντική πτητική εμπειρία, πριν συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία ως χειριστής ελικοπτέρων. Άνθρωποι που τον γνώριζαν από τον χώρο των πτήσεων τον περιέγραφαν χθες στο protothema.gr ως έναν καταρτισμένο και ικανό πιλότο, με μεγάλη εξοικείωση στα ελικόπτερα και πολυετή εμπειρία στους αιθέρες.
Στο ελικόπτερο επέβαιναν επίσης ο Alexander Cromie και η Marie Ebert, ένα ζευγάρι που είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Οι δύο επιβάτες είχαν προγραμματίσει τη διαμονή τους στο νησί και επέλεξαν τη μετακίνησή τους με ελικόπτερο, θέλοντας να κάνουν πιο ξεχωριστό το πρώτο τους ταξίδι ως παντρεμένοι.
Η πτήση, όμως, κατέληξε σε τραγωδία, με τους τρεις επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους.
Οι τρεις σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, καθώς αμέσως μετά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος εκδηλώθηκε φωτιά. Για τον λόγο αυτό η ταυτοποίησή τους θα γίνει μέσω DNA, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και στους τρεις νεκρούς.
Ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, ήταν ο χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου, ενώ στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους ο Alexander Cromie, 31 ετών, και η Marie Ebert, 30 ετών, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Καθώς δεν υπάρχουν συγγενείς τους στην Ελλάδα, στη διαδικασία ταυτοποίησης αναμένεται να υπάρξει συνεργασία και με την αρμόδια πρεσβεία.
Παράλληλα, την πραγματογνωμοσύνη για το αεροπορικό δυστύχημα αναλαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος θα εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της συντριβής. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εκείνα της μηχανικής βλάβης και του ανθρώπινου παράγοντα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα.
Στο σημείο έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια πρώτη αυτοψία από την Πυροσβεστική, καθώς μετά την πτώση του ελικοπτέρου εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία έπρεπε να αντιμετωπιστεί πριν αρχίσει η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των στοιχείων. Το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει τη μοιραία πτήση του από το Μαρκόπουλο Αττικής με προορισμό τη Σίφνο και κατέπεσε στην περιοχή Θόλος, σε πολύ μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο του νησιού.
Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και είδαν το ελικόπτερο λίγο πριν από τη συντριβή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο έπεσε σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια απότομη και ασυνήθιστη κίνηση του αεροσκάφους λίγο πριν από την πρόσκρουση.
Μόλις 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο
Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, το ελικόπτερο φέρεται να άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να «φέρνει σβούρες», όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν, και στη συνέχεια να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Οι μαρτυρίες αυτές αναμένεται να συνεκτιμηθούν με όλα τα υπόλοιπα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης. Παράλληλα εξετάζονται αναφορές κατοίκων για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση, καθώς και οι τελευταίες επικοινωνίες του χειριστή.
Στο μικροσκόπιο το βίντεοΠλέον οι ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα της μοιραίας πτήσης και κάθε πιθανό παράγοντα που μπορεί να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε τη μοιραία στιγμή, αλλά και οι μαρτυρίες για όσα προηγήθηκαν της συντριβής, στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στην περιοχή των Εξαμπέλων.
Το βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από την πτώση του, στοιχείο που έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του ουραίου στροφείου.
Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου:
Οι τρεις νεκροί
Όπως προαναφέρθηκε, πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο 53χρονος Γιώργος Ράικος, ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής με πολυετή παρουσία στον χώρο των πτήσεων και σημαντική προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο ίδιος βρισκόταν στα χειριστήρια του Bell 206 που συνετρίβη στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μαζί με τους δύο επιβάτες του.
Ο Γιώργος Ράικος προερχόταν από τις τάξεις του Στρατού, όπου απέκτησε σημαντική πτητική εμπειρία, πριν συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία ως χειριστής ελικοπτέρων. Άνθρωποι που τον γνώριζαν από τον χώρο των πτήσεων τον περιέγραφαν χθες στο protothema.gr ως έναν καταρτισμένο και ικανό πιλότο, με μεγάλη εξοικείωση στα ελικόπτερα και πολυετή εμπειρία στους αιθέρες.
Στο ελικόπτερο επέβαιναν επίσης ο Alexander Cromie και η Marie Ebert, ένα ζευγάρι που είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Οι δύο επιβάτες είχαν προγραμματίσει τη διαμονή τους στο νησί και επέλεξαν τη μετακίνησή τους με ελικόπτερο, θέλοντας να κάνουν πιο ξεχωριστό το πρώτο τους ταξίδι ως παντρεμένοι.
Η πτήση, όμως, κατέληξε σε τραγωδία, με τους τρεις επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους.
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