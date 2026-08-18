Σίφνος: Τα σενάρια για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη - Με DNA η ταυτοποίηση του πιλότου και του νιόπαντρου ζευγαριού

Ο πιλότος

, 53 ετών, ήταν ο χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου, ενώ στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους ο

, 31 ετών, και η

, 30 ετών,

για το γαμήλιο ταξίδι του. Κ



Μόλις 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο

Στο μικροσκόπιο το βίντεο

Πλέον οι ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα της μοιραίας πτήσης και κάθε πιθανό παράγοντα που μπορεί να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Καθοριστικής σημασίας

, αλλά και οι μαρτυρίες για όσα προηγήθηκαν της συντριβής, στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στην περιοχή των Εξαμπέλων.

Το βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από την πτώση του, στοιχείο που έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο

.

Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου:

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Όπως προαναφέρθηκε, πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο

,

και σημαντική προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο ίδιος βρισκόταν στα χειριστήρια του Bell 206 που συνετρίβη στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μαζί με τους δύο επιβάτες του.

Ο Γιώργος Ράικος προερχόταν από τις τάξεις του Στρατού, όπου απέκτησε σημαντική πτητική εμπειρία, πριν συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία ως χειριστής ελικοπτέρων. Άνθρωποι που τον γνώριζαν από τον χώρο των πτήσεων τον περιέγραφαν χθες στο

ως έναν καταρτισμένο και ικανό πιλότο, με μεγάλη εξοικείωση στα ελικόπτερα και πολυετή εμπειρία στους αιθέρες.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν επίσης ο

και η

, ένα ζευγάρι που είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Οι δύο επιβάτες είχαν προγραμματίσει τη διαμονή τους στο νησί και επέλεξαν τη μετακίνησή τους με ελικόπτερο, θέλοντας να κάνουν πιο ξεχωριστό το πρώτο τους ταξίδι ως παντρεμένοι.

Η πτήση, όμως, κατέληξε σε τραγωδία, με τους τρεις επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους.