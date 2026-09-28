A Day With My Pet από το topetmou.gr: Εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα στις 3 Οκτωβρίου

Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, καθώς το φεστιβάλ πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου