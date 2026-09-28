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A Day With My Pet από το topetmou.gr: Εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα στις 3 Οκτωβρίου
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A Day With My Pet από το topetmou.gr: Εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα στις 3 Οκτωβρίου

Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, καθώς το φεστιβάλ πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου

A Day With My Pet από το topetmou.gr: Εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα στις 3 Οκτωβρίου
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Το A Day With My Pet, το αγαπημένο φεστιβάλ φιλοζωίας που διοργανώνει το topetmou.gr, δίνει ακόμη ένα ραντεβού με τους φίλους των ζώων, αυτή τη φορά σε τρεις πόλεις ταυτόχρονα.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα θα γεμίσουν με δράσεις, παιχνίδι και φυσικά, πολλές ουρές που θα κουνιούνται χαρούμενα.

Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, καθώς το φεστιβάλ πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου, αποτελώντας μια αφορμή για να βρεθούμε μαζί με τους τετράποδους φίλους μας, να ενημερωθούμε, να διασκεδάσουμε και κυρίως να αναδείξουμε τη σημασία της υπεύθυνης συμβίωσης ανθρώπων και ζώων.

Στην Αθήνα, το A Day With My Pet θα πραγματοποιηθεί στο Άλσος Κηφισιάς, με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη, το ραντεβού δίνεται στην Πλατεία Αριστοτέλους, ενώ στην Πάτρα το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


Μια ημέρα που μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ζώου

Κεντρικό μέρος του φεστιβάλ και στις τρεις πόλεις θα είναι η 29η Ημέρα Υιοθεσίας των Pet City. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σκυλάκια και γατάκια που αναζητούν το δικό τους σπίτι και, για όσους είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα, να προχωρήσουν στη διαδικασία υιοθεσίας.

Γιατί μια ημέρα διασκέδασης μπορεί να γίνει ταυτόχρονα η αρχή μιας νέας ζωής, τόσο για ένα ζώο, όσο και για τον άνθρωπο που θα το υποδεχθεί στην οικογένειά του.

A Day With My Pet από το topetmou.gr: Εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα στις 3 Οκτωβρίου


Δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Το πρόγραμμα του A Day With My Pet δεν σταματά στις υιοθεσίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε μια σειρά από δράσεις και δραστηριότητες μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Κλείσιμο
Face painting, photo booth για ξεχωριστές φωτογραφίες με τους τετράποδους φίλους μας, paw printing, grooming, αλλά και δώρα, τροφές και προϊόντα για κατοικίδια θα περιμένουν τους επισκέπτες, ενώ όπως πάντα, δεν θα λείψουν και οι εκπλήξεις.

A Day With My Pet από το topetmou.gr: Εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα στις 3 Οκτωβρίου

Το A Day With My Pet είναι, μια αφορμή για να περάσουμε χαρούμενες στιγμές μαζί με τα κατοικίδιά μας, να γνωρίσουμε ανθρώπους με την ίδια αγάπη για τα ζώα και να ενημερωθούμε για το πως μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο όμορφη τη ζωή του τετράποδου φίλου μας.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα συναντιούνται στις 3 Οκτωβρίου για μια ημέρα με πρωταγωνιστές τα κατοικίδιά μας. Σας περιμένουμε από κάθε σημείο της Ελλάδας!

Αθήνα

Ημερομηνία: Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Τοποθεσία: Άλσος Κηφισιάς (είσοδος από Λεωφ. Κηφισίας)

Ώρες: 11:00 – 15:00

Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία: Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Τοποθεσία: Πλατεία Αριστοτέλους

Ώρες: 11:00 – 15:00

Πάτρα

Ημερομηνία: Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Τοποθεσία: Πλατεία Υψηλών Αλωνίων

Ώρες: 11:00 – 15:00

Χορηγοί: Eurolife FFH, Perfect Pet, Pet City, Protergia, Snappi
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