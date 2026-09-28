Υπέρ της Ελένης Αυλωνίτου έληξε η ποινική και αστική αντιδικία με τον Μένιο Φουρθιώτη

Σε σχέση με το παλαιότερο δημοσίευμα της ιστοσελίδας μας "protothema.gr" της 26ης Νοεμβρίου 2020, υπό τον τίτλοτο οποίο έχει ήδη αφαιρεθεί από την ύλη της ιστοσελίδας μας, οφείλουμε προς αποκατάσταση της πλήρους αλήθειας και της προσωπικότητας της πρώην Βουλευτού κ. Ελένης Αυλωνίτου να διευκρινίσουμε κατηγορηματικά τα εξής:1. Με την υπ' αριθμ. 1301/2024 αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνώντης κ. Ελένης Αυλωνίτου κατά του Μένιου Φουρθιώτη και απορρίφθηκε η αντίθετη αγωγή του, κριθέντος με δύναμη δεδικασμένου ότι2. Προσφάτως, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνώνγια την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ’ εξακολούθηση, που της είχε αποδοθεί κατόπιν της εν λόγω μήνυσης.3. Επιπλέον, το Δικαστήριο διέταξε κατ' άρθρο 39 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του Μένιου Φουρθιώτη, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων (ψευδούς καταμήνυσης και ψευδούς κατάθεσης), κάνοντας δεκτό το αίτημα του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της,Σε ακολουθία των ανωτέρω δικαστικών κρίσεων, συνάγεται ότι κ κ. Αυλωνίτουα σε βάρος του Μένιου Φουρθιώτη. Το δημοσίευμά μας θεωρήθηκε από την κυρία Ελένη Αυλωνίτου μονομερές, παραπλανητικό και προσβλητικό για την τιμή, την υπόληψη, την πολιτική και επιστημονική διαδρομή, προς την οποία εκφράζουμε τη λύπη μας και ανακαλούμε πλήρως τους σχετικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι, ωστόσο, βασίζονταν στην αληθή, πραγματική πληροφόρηση, που είχαμε κατά τον χρόνο δημοσίευσης και δεν ήμασταν, ασφαλώς, σε θέση, τότε να γνωρίζουμε την μεταγενέστερη του δημοσιεύματος ποινική και αστική εξέλιξη της αντιδικίας της κυρίας Ελένης Αυλωνίτου με τον Μένιο Φουρθιώτη.