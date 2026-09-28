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Υπέρ της Ελένης Αυλωνίτου έληξε η ποινική και αστική αντιδικία με τον Μένιο Φουρθιώτη
Υπέρ της Ελένης Αυλωνίτου έληξε η ποινική και αστική αντιδικία με τον Μένιο Φουρθιώτη
Αποκατάσταση σχετική με το, ήδη αποαναρτηθέν, από 26.11.2020 δημοσίευμα της ιστοσελίδας με τίτλο “Συνελήφθη η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλωνίτου μετά από μήνυση του Μένιου Φουρθιώτη
Σε σχέση με το παλαιότερο δημοσίευμα της ιστοσελίδας μας "protothema.gr" της 26ης Νοεμβρίου 2020, υπό τον τίτλο "Συνελήφθη η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλωνίτου μετά από μήνυση του Μένιου Φουρθιώτη", το οποίο έχει ήδη αφαιρεθεί από την ύλη της ιστοσελίδας μας, οφείλουμε προς αποκατάσταση της πλήρους αλήθειας και της προσωπικότητας της πρώην Βουλευτού κ. Ελένης Αυλωνίτου να διευκρινίσουμε κατηγορηματικά τα εξής:
1. Με την υπ' αριθμ. 1301/2024 αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η αγωγή της κ. Ελένης Αυλωνίτου κατά του Μένιου Φουρθιώτη και απορρίφθηκε η αντίθετη αγωγή του, κριθέντος με δύναμη δεδικασμένου ότι οι δηλώσεις της είχαν πλήρη και αληθή πραγματική βάση.
2. Προσφάτως, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ΚΗΡΥΞΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΑΘΩΑ την κ. Ελένη Αυλωνίτου για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ’ εξακολούθηση, που της είχε αποδοθεί κατόπιν της εν λόγω μήνυσης.
3. Επιπλέον, το Δικαστήριο διέταξε κατ' άρθρο 39 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του Μένιου Φουρθιώτη, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων (ψευδούς καταμήνυσης και ψευδούς κατάθεσης), κάνοντας δεκτό το αίτημα του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της, Γιάννη Απατσίδη.
Σε ακολουθία των ανωτέρω δικαστικών κρίσεων, συνάγεται ότι κ κ. Αυλωνίτου ουδέποτε διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος του Μένιου Φουρθιώτη. Το δημοσίευμά μας θεωρήθηκε από την κυρία Ελένη Αυλωνίτου μονομερές, παραπλανητικό και προσβλητικό για την τιμή, την υπόληψη, την πολιτική και επιστημονική διαδρομή, προς την οποία εκφράζουμε τη λύπη μας και ανακαλούμε πλήρως τους σχετικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι, ωστόσο, βασίζονταν στην αληθή, πραγματική πληροφόρηση, που είχαμε κατά τον χρόνο δημοσίευσης και δεν ήμασταν, ασφαλώς, σε θέση, τότε να γνωρίζουμε την μεταγενέστερη του δημοσιεύματος ποινική και αστική εξέλιξη της αντιδικίας της κυρίας Ελένης Αυλωνίτου με τον Μένιο Φουρθιώτη.
1. Με την υπ' αριθμ. 1301/2024 αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η αγωγή της κ. Ελένης Αυλωνίτου κατά του Μένιου Φουρθιώτη και απορρίφθηκε η αντίθετη αγωγή του, κριθέντος με δύναμη δεδικασμένου ότι οι δηλώσεις της είχαν πλήρη και αληθή πραγματική βάση.
2. Προσφάτως, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ΚΗΡΥΞΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΑΘΩΑ την κ. Ελένη Αυλωνίτου για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ’ εξακολούθηση, που της είχε αποδοθεί κατόπιν της εν λόγω μήνυσης.
3. Επιπλέον, το Δικαστήριο διέταξε κατ' άρθρο 39 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του Μένιου Φουρθιώτη, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων (ψευδούς καταμήνυσης και ψευδούς κατάθεσης), κάνοντας δεκτό το αίτημα του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της, Γιάννη Απατσίδη.
Σε ακολουθία των ανωτέρω δικαστικών κρίσεων, συνάγεται ότι κ κ. Αυλωνίτου ουδέποτε διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος του Μένιου Φουρθιώτη. Το δημοσίευμά μας θεωρήθηκε από την κυρία Ελένη Αυλωνίτου μονομερές, παραπλανητικό και προσβλητικό για την τιμή, την υπόληψη, την πολιτική και επιστημονική διαδρομή, προς την οποία εκφράζουμε τη λύπη μας και ανακαλούμε πλήρως τους σχετικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι, ωστόσο, βασίζονταν στην αληθή, πραγματική πληροφόρηση, που είχαμε κατά τον χρόνο δημοσίευσης και δεν ήμασταν, ασφαλώς, σε θέση, τότε να γνωρίζουμε την μεταγενέστερη του δημοσιεύματος ποινική και αστική εξέλιξη της αντιδικίας της κυρίας Ελένης Αυλωνίτου με τον Μένιο Φουρθιώτη.
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