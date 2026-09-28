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Βανδάλισαν σχολείο στην Καλαμάτα λίγο μετά την ανακαίνισή του, μήνυση από τον Δήμο
Βανδάλισαν σχολείο στην Καλαμάτα λίγο μετά την ανακαίνισή του, μήνυση από τον Δήμο
Το σχολικό συγκρότημα είχε ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»
Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν άτομα που εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Παραλία Καλαμάτας, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση εργασιών ανακαίνισης, με τον Δήμο Καλαμάτας να προχωρά σε μήνυση.
Οι ζημιές που καταγράφηκαν στο συγκρότημα είναι εκτεταμένες, καθώς οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε χώρους και υποδομές του σχολείου. Το σχολικό συγκρότημα είχε αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών παρεμβάσεων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων.
Σύμφωνα με το Messinialive, στα ΕΠΑΛ της Παραλίας είχαν προγραμματιστεί έργα συνολικού ύψους 916.687 ευρώ, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος. Οι εργασίες αφορούσαν το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στις κτιριακές υποδομές.
Ο Δήμος Καλαμάτας είχε πιέσει ώστε οι εργασίες να επεκταθούν και στο τέταρτο, βόρειο κτίριο, όπου βρίσκονται τα εργαστήρια. Εκεί προβλέπονταν εργασίες άρσης επικινδυνότητας, αντιμετώπισης της ενανθράκωσης του φέροντος οργανισμού, ελαιοχρωματισμοί και μόνωση της ταράτσας.
Μετά τις νέες φθορές, ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και κατέθεσε μήνυση για τους βανδαλισμούς, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι καταστροφές και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς οι ζημιές σημειώθηκαν σε ένα σχολικό συγκρότημα στο οποίο είχαν μόλις πραγματοποιηθεί εργασίες μεγάλης κλίμακας, με σημαντική δημόσια χρηματοδότηση.
Παράλληλα, οι φθορές δημιουργούν νέα προβλήματα στη λειτουργία και την κατάσταση των εγκαταστάσεων, ενώ αναμένεται να αποτιμηθεί το συνολικό κόστος των ζημιών.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Βανδαλισμοί στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Παραλία
Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές και σοβαρές υλικές ζημιές στο σχολικό συγκρότημα που φιλοξενεί το 1ο, 2ο και Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμάτας και 1ο Ε.Κ. Καλαμάτας στην Παραλία.
Το εν λόγω σχολείο που φέτος κατά τους θερινούς μήνες πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος αγνώστων.
Οι βανδαλισμοί, όπως προκύπτει από ενημέρωση του σχολείου, έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόπειρα κατάληψης.
Από την καταγραφή που έγινε, ζημιές έχουν προκληθεί σε τέσσερις αίθουσες, έχουν καταστραφεί τρεις διαδραστικοί πίνακες, απαιτείται αποκατάσταση σε 18 διπλά τζάμια, ενώ έχουν προκληθεί φθορές και σε λοιπό σχολικό εξοπλισμό (θρανία, καθίσματα κ.λπ.).
Σημειώνεται ότι για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης, ο Δήμος θα υποβάλει μήνυση κατ’ αγνώστων για φθορά δημοτικής περιουσίας.
Οι ζημιές που καταγράφηκαν στο συγκρότημα είναι εκτεταμένες, καθώς οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε χώρους και υποδομές του σχολείου. Το σχολικό συγκρότημα είχε αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών παρεμβάσεων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων.
Σύμφωνα με το Messinialive, στα ΕΠΑΛ της Παραλίας είχαν προγραμματιστεί έργα συνολικού ύψους 916.687 ευρώ, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος. Οι εργασίες αφορούσαν το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στις κτιριακές υποδομές.
Ο Δήμος Καλαμάτας είχε πιέσει ώστε οι εργασίες να επεκταθούν και στο τέταρτο, βόρειο κτίριο, όπου βρίσκονται τα εργαστήρια. Εκεί προβλέπονταν εργασίες άρσης επικινδυνότητας, αντιμετώπισης της ενανθράκωσης του φέροντος οργανισμού, ελαιοχρωματισμοί και μόνωση της ταράτσας.
Μετά τις νέες φθορές, ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και κατέθεσε μήνυση για τους βανδαλισμούς, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι καταστροφές και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς οι ζημιές σημειώθηκαν σε ένα σχολικό συγκρότημα στο οποίο είχαν μόλις πραγματοποιηθεί εργασίες μεγάλης κλίμακας, με σημαντική δημόσια χρηματοδότηση.
Παράλληλα, οι φθορές δημιουργούν νέα προβλήματα στη λειτουργία και την κατάσταση των εγκαταστάσεων, ενώ αναμένεται να αποτιμηθεί το συνολικό κόστος των ζημιών.
Δείτε φωτογραφίες από τους βανδαλισμούς στο σχολείο
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Βανδαλισμοί στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Παραλία
Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές και σοβαρές υλικές ζημιές στο σχολικό συγκρότημα που φιλοξενεί το 1ο, 2ο και Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμάτας και 1ο Ε.Κ. Καλαμάτας στην Παραλία.
Το εν λόγω σχολείο που φέτος κατά τους θερινούς μήνες πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος αγνώστων.
Οι βανδαλισμοί, όπως προκύπτει από ενημέρωση του σχολείου, έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόπειρα κατάληψης.
Από την καταγραφή που έγινε, ζημιές έχουν προκληθεί σε τέσσερις αίθουσες, έχουν καταστραφεί τρεις διαδραστικοί πίνακες, απαιτείται αποκατάσταση σε 18 διπλά τζάμια, ενώ έχουν προκληθεί φθορές και σε λοιπό σχολικό εξοπλισμό (θρανία, καθίσματα κ.λπ.).
Σημειώνεται ότι για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης, ο Δήμος θα υποβάλει μήνυση κατ’ αγνώστων για φθορά δημοτικής περιουσίας.
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