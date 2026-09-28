Υπεγράφη η σφράγιση της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη



Έκλεισαν και άλλη κλινική



Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής

Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν

, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της «στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών/χημειοθεραπευτικών φαρμάκων), παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται Ογκολογικό Τμήμα».



«Γιατρός συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος»

«Ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το έτος 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο “ογκολογικό τμήμα” της κλινικής ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής. Ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι το εν λόγω τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του ιατρού και δεν διέθετε έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους», αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

«Δείγμα ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ΄ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής», σύμφωνα με τους ελεγκτές.



Δεν διέθετε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Στα συμπεράσματα που διαβιβάστηκαν στην εισαγγελέα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σημειώνει πως η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμημάτων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ταυτόχρονα δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες (π.χ. ακτινοδιαγνώστης, κοκ) ενώ δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.

Κλείσιμο



Έλεγχος το 2025

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της οικείας Περιφέρειας διενήργησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής έτους 2025 και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της.

Η Επιτροπή, τελικώς, εισηγήθηκε:

Την ανάκληση της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης της κλινικής και μη συμμόρφωσης με συστάσεις και παρατηρήσεις της και Μετά την ανάκληση της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας στις αρχές 2026, την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας:

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σημειώνει στη συνέχεια πως «η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της Κλινικής παρά το γεγονός ότι διέθετε Εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές 2026 η ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας. Αναφορικά με την παράλειψη /εκτέλεση μη νόμιμων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και των εμπλεκόμενων οργάνων αναζητήθηκαν αρμοδίως πειθαρχικές ευθύνες».



Εισήγηση για οριστική διακοπή λειτουργίας

Η

να προβεί:

στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής, στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, και, στην ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία και σε πληροφόρηση περί των τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μη τήρηση, με σχετική εγκύκλιο και κατευθυντήριες οδηγίες.

Στην αρμόδια

εισηγήθηκε: