Υπεγράφη η σφράγιση της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη
Υπεγράφη η σφράγιση της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη
Η σφράγιση υπεγράφη από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης (29/9) αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής - Την περασμένη εβδομάδα είχε κλείσει ακόμα μία κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη
Υπεγράφη η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια και στην οποία γράφονταν φάρμακα για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν.
Η σφράγιση υπεγράφη από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης (29/9) αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής.
Άξιο αναφοράς είναι πως ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής, είναι ιδιοκτήτης και άλλων κλινικών στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κατερίνη, την Αθήνα και άλλες πόλεις.
Ο ιδιοκτήτης, τα προηγούμενα χρόνια, ανέπτυξε μια μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, αγοράζοντας αρκετές κλινικές ακόμα και μέσα από διαδικασίες πλειστηριασμού.
Πάντως, μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Γιουτίκας υπέγραψε το κλείσιμο μιας κλινικής του εν λόγω ιδιοκτήτη, η οποία σύμφωνα με τον ιστότοπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας λειτουργούσε δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό και ένα νεφρολογικό, με μονάδα τεχνητού νεφρού.
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής
Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της «στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών/χημειοθεραπευτικών φαρμάκων), παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται Ογκολογικό Τμήμα».
«Ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το έτος 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο “ογκολογικό τμήμα” της κλινικής ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής. Ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι το εν λόγω τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του ιατρού και δεν διέθετε έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους», αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
«Δείγμα ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ΄ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής», σύμφωνα με τους ελεγκτές.
Στα συμπεράσματα που διαβιβάστηκαν στην εισαγγελέα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σημειώνει πως η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμημάτων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ταυτόχρονα δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες (π.χ. ακτινοδιαγνώστης, κοκ) ενώ δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.
Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της οικείας Περιφέρειας διενήργησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής έτους 2025 και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της.
Η Επιτροπή, τελικώς, εισηγήθηκε:
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας:
«Ωστόσο η Επιτροπή στα ευρήματά της δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική Έκθεσή της όσα προέκυψαν από τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ήτοι: την ύπαρξη πλήρους εξοπλισμένου “ογκολογικού τμήματος”, την ύπαρξη θαλάμου βιολογικής ασφάλειας προς χρήση, την διαφήμιση του μη νόμιμου Ογκολογικού Τμήματος στο διαδίκτυο, την ύπαρξη γραφείου ιατρού με ειδικότητα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας, ότι οι επιστημονικά υπεύθυνοι τμημάτων δεν παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας, ότι οι συνεργαζόμενοι ιατροί δεν διαθέτουν έγγραφες συμβάσεις και την μη ύπαρξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας».
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σημειώνει στη συνέχεια πως «η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της Κλινικής παρά το γεγονός ότι διέθετε Εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές 2026 η ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας. Αναφορικά με την παράλειψη /εκτέλεση μη νόμιμων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και των εμπλεκόμενων οργάνων αναζητήθηκαν αρμοδίως πειθαρχικές ευθύνες».
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην περιφέρεια να προβεί:
Στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας εισηγήθηκε:
Η σφράγιση υπεγράφη από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης (29/9) αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής.
Άξιο αναφοράς είναι πως ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής, είναι ιδιοκτήτης και άλλων κλινικών στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κατερίνη, την Αθήνα και άλλες πόλεις.
Ο ιδιοκτήτης, τα προηγούμενα χρόνια, ανέπτυξε μια μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, αγοράζοντας αρκετές κλινικές ακόμα και μέσα από διαδικασίες πλειστηριασμού.
Πάντως, μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Γιουτίκας υπέγραψε το κλείσιμο μιας κλινικής του εν λόγω ιδιοκτήτη, η οποία σύμφωνα με τον ιστότοπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας λειτουργούσε δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό και ένα νεφρολογικό, με μονάδα τεχνητού νεφρού.
Έκλεισαν και άλλη κλινική
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής
Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της «στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών/χημειοθεραπευτικών φαρμάκων), παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται Ογκολογικό Τμήμα».
«Ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το έτος 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο “ογκολογικό τμήμα” της κλινικής ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής. Ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι το εν λόγω τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του ιατρού και δεν διέθετε έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους», αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
«Γιατρός συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος»
«Δείγμα ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ΄ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής», σύμφωνα με τους ελεγκτές.
Στα συμπεράσματα που διαβιβάστηκαν στην εισαγγελέα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σημειώνει πως η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμημάτων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.
Δεν διέθετε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Ταυτόχρονα δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες (π.χ. ακτινοδιαγνώστης, κοκ) ενώ δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.
Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της οικείας Περιφέρειας διενήργησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής έτους 2025 και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της.
Έλεγχος το 2025
Η Επιτροπή, τελικώς, εισηγήθηκε:
- Την ανάκληση της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης της κλινικής και μη συμμόρφωσης με συστάσεις και παρατηρήσεις της και
- Μετά την ανάκληση της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας στις αρχές 2026, την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας:
«Ωστόσο η Επιτροπή στα ευρήματά της δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική Έκθεσή της όσα προέκυψαν από τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ήτοι: την ύπαρξη πλήρους εξοπλισμένου “ογκολογικού τμήματος”, την ύπαρξη θαλάμου βιολογικής ασφάλειας προς χρήση, την διαφήμιση του μη νόμιμου Ογκολογικού Τμήματος στο διαδίκτυο, την ύπαρξη γραφείου ιατρού με ειδικότητα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας, ότι οι επιστημονικά υπεύθυνοι τμημάτων δεν παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας, ότι οι συνεργαζόμενοι ιατροί δεν διαθέτουν έγγραφες συμβάσεις και την μη ύπαρξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας».
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σημειώνει στη συνέχεια πως «η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της Κλινικής παρά το γεγονός ότι διέθετε Εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές 2026 η ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας. Αναφορικά με την παράλειψη /εκτέλεση μη νόμιμων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και των εμπλεκόμενων οργάνων αναζητήθηκαν αρμοδίως πειθαρχικές ευθύνες».
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην περιφέρεια να προβεί:
Εισήγηση για οριστική διακοπή λειτουργίας
- στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής,
- στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, και,
- στην ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία και σε πληροφόρηση περί των τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μη τήρηση, με σχετική εγκύκλιο και κατευθυντήριες οδηγίες.
Στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας εισηγήθηκε:
- να εφαρμόζει συσταλτικά και όχι διασταλτικά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 4600/2019, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Επίσης, οι χρονικές προθεσμίες που θέτει προς συμμόρφωση (ή και προσκόμισης στοιχείων) να τηρούνται αυστηρά και, με την παρέλευση τους, να εκκινεί αμελλητί τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες,
- να μην δέχεται, στο πλαίσιο των ελέγχων ιδιωτικών κλινικών, την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους Διοικητικά υπεύθυνους κλινικών, ως δικαιολογητικά, παρά να αιτείται την υποβολή των εγγράφων όπως αυτά έχουν κατατεθεί.
Η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.
Στην εισαγγελία τα συμπεράσματα
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρει πως «επιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη που διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς προσωπικό και μηχανήματα. Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος άδικα από κομπογιαννίτες αεριτζήδες σε κλινικές κοτετσοσφαγεία για κινητοποιηθούν οι υποστελεχωμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να σφραγίσουν αυτά τα πολύ διαφημιζόμενα ιατρεία ή κλινικές σφαγεία».
Γιαννάκος: Με μαντζούνια και συμπληρώματα διατροφής δεν γίνεσαι καλά από το καρκίνο
«Στη Θεσσαλονίκη το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας που ενσωματώθηκε στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας το 2019 και απέμεινε με 13 επιθεωρητές, πριν ενάμιση χρόνο έφτασε καταγγελία στην ΕΑΔ από ασθενείς και πολίτες για κλινική φάντασμα χωρίς στελέχωση και μηχανήματα, 500 μέτρα από το Θεαγένειο Νοσοκομείο, ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο, που διαφήμιζαν ότι διαθέτουν κλινική ογκολογική χωρίς άδεια, με έναν συνεργαζόμενο πνευμονολόγο ιατρό, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό. Δύο επιθεωρητές από το πρώην ΣΕΥΥΠ ανέλαβαν τον έλεγχο. Είδαν μια κλινική εντελώς υποστελεχωμένη που λειτουργούσε ως γηροκομείο και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας. Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν την αναστολή λειτουργίας της κλινικής φάντασμα. Όμως η Διεύθυνση Δημόσιας και κοινωνικής μέριμνας ως αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας δεν προέβη στην οριστική λειτουργία της κλινικής φάντασμα παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.
«Η ψευτοκλινική συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Μετά το θάνατο του Μαζωνάκη και με όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε επιτέλους έγινε το αυτονόητο να δοθεί εντολή να σφραγισθεί και επιτέλους να πάψουν να πουλάνε ελπίδες σε ασθενείς με καρκίνο και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Δίπλα από αυτή κλινική φάντασμα υπάρχει ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό δημόσιο νοσοκομείο που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Αυτό και τα άλλα δημόσια νοσοκομεία να εμπιστεύονται οι ασθενείς. Με μαντζούνια και συμπληρώματα διατροφής δεν γίνεσαι καλά από το καρκίνο», συμπληρώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
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