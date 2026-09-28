Πάνω από 1.930 παραβάσεις την περασμένη εβδομάδα για μη χρήση κράνους

To διάστημα από 21 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 20.000 έλεγχοι





Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.







Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

- 602 στην Αττική,



- 243 στα Ιόνια Νησιά,

- 200 στην Δυτική Ελλάδα,

Κλείσιμο

- 88 στη Θεσσαλονίκη,

- 77 στη Θεσσαλία,

- 43 στην Πελοπόννησο,

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.Ειδικότερα, το διάστημα από 21 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 20.024 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.727 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 40 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 211 παραβάσεις σε επιβάτες. Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι -1.058- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους -38- διανομείς), 179 επιβάτες δίκυκλων, 648 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και 21 οδηγούς οχημάτων ATV.Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:- 602 στην Αττική,- 354 στο Νότιο Αιγαίο,- 243 στα Ιόνια Νησιά,- 200 στην Δυτική Ελλάδα,- 178 στην Κρήτη,- 88 στη Θεσσαλονίκη,- 77 στη Θεσσαλία,- 43 στην Πελοπόννησο,

- 36 στην Ήπειρο,

- 34 στο Βόρειο Αιγαίο,

- 31 στην Κεντρική Μακεδονία,

- 29 στη Στερεά Ελλάδα,

- 20 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

- 3 στη Δυτική Μακεδονία.



Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:



- 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για

- 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

- 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

- 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.



Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.



Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.