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Θυρανοίξια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στον ανακαινισμένο Άγιο Χαράλαμπο του Βεβεκίου στην Κωνσταντινούπολη
Θυρανοίξια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στον ανακαινισμένο Άγιο Χαράλαμπο του Βεβεκίου στην Κωνσταντινούπολη
«Ο ναός ανακαινίστηκε όχι για να μείνει ένα ωραίο μνημείο του παρελθόντος, αλλά για να είναι ζωντανή εκκλησία Θεού ζώντος» είπε ο Βαρθολομαίος - Τα έργα αποκατάστασης χρηματοδότησε ο ιδρυτής της PeopleCert Βύρων Νικολαΐδης
Τα Θυρανοίξια του ιστορικού ναού του Αγίου Χαραλάμπους στο Βεβέκι του Βόσπορου τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μια τελετή όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της εκκλησιαστικής και κοινοτικής ζωής της Πόλης, της ομογένειας και πλήθος πιστών. Ο ναός παραδόθηκε ανακαινισμένος μετά από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης, με δωρεά του ιδρυτή και προέδρου της PeopleCert Βύρωνα Νικολαΐδη.
Στόχος της αποκατάστασης ήταν η διαφύλαξη του ιστορικού ναού, προκειμένου να συνεχίσει να αποτελεί ζωντανό τόπο πίστης και αναφοράς για τη Ρωμιοσύνη.
«Ο ναός αυτός ανακαινίστηκε όχι για να μείνει ένα ωραίο μνημείο του παρελθόντος, αλλά για να είναι ζωντανή εκκλησία Θεού ζώντος», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη δωρεά ως «ομολογία πίστεως» και «πράξη εμπιστοσύνης προς το μέλλον της ομογένειας» στην Πόλη.
«Κάθε ανοιχτή εκκλησία και κάθε ζωντανό σχολείο δηλώνουν ότι η Ρωμιοσύνη εξακολουθεί να ζει στην Πόλη», είπε από την πλευρά του ο Βύρων Νικολαΐδης, επισημαίνοντας ότι η Εκκλησία και η Παιδεία αποτελούν τους δύο πυλώνες της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη. Στόχος της αποκατάστασης, είπε, είναι να παραμείνει ο ναός ζωντανός τόπος πίστης, όπου τα καντήλια θα ανάβουν και θα ακούγεται η Θεία Λειτουργία.
Εργασίες έγιναν στο Ιερό και το τέμπλο, ενώ ανακατασκευάστηκε ο γυναικωνίτης και η εσωτερική σκάλα. Επισκευάστηκαν επίσης τα στασίδια και εξειδικευμένο κλιμάκιο συντηρητών έκανε τη συντήρηση των εικόνων.
Αναβάθμιση υπήρξε στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ενώ παρεμβάσεις έγιναν στις εισόδους, τις πύλες και τους εξωτερικούς σταθμούς.
Ο πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητας Βεβεκίου Ανδρέας Ρομπόπουλος σημείωσε ότι έγινε πραγματική συντήρηση του ναού, τον οποίο χαρακτήρισε «ένα κόσμημα από την εποχή που χτίστηκε».
Στόχος της αποκατάστασης ήταν η διαφύλαξη του ιστορικού ναού, προκειμένου να συνεχίσει να αποτελεί ζωντανό τόπο πίστης και αναφοράς για τη Ρωμιοσύνη.
«Ο ναός αυτός ανακαινίστηκε όχι για να μείνει ένα ωραίο μνημείο του παρελθόντος, αλλά για να είναι ζωντανή εκκλησία Θεού ζώντος», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη δωρεά ως «ομολογία πίστεως» και «πράξη εμπιστοσύνης προς το μέλλον της ομογένειας» στην Πόλη.
«Κάθε ανοιχτή εκκλησία και κάθε ζωντανό σχολείο δηλώνουν ότι η Ρωμιοσύνη εξακολουθεί να ζει στην Πόλη», είπε από την πλευρά του ο Βύρων Νικολαΐδης, επισημαίνοντας ότι η Εκκλησία και η Παιδεία αποτελούν τους δύο πυλώνες της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη. Στόχος της αποκατάστασης, είπε, είναι να παραμείνει ο ναός ζωντανός τόπος πίστης, όπου τα καντήλια θα ανάβουν και θα ακούγεται η Θεία Λειτουργία.
Εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασηςΟι εργασίες αποκατάστασης αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό τη στέγη, όπου έγινε επισκευή και μόνωση, μεταξύ άλλων της κυκλικής στέγης πάνω από το Ιερό.
Εργασίες έγιναν στο Ιερό και το τέμπλο, ενώ ανακατασκευάστηκε ο γυναικωνίτης και η εσωτερική σκάλα. Επισκευάστηκαν επίσης τα στασίδια και εξειδικευμένο κλιμάκιο συντηρητών έκανε τη συντήρηση των εικόνων.
Αναβάθμιση υπήρξε στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ενώ παρεμβάσεις έγιναν στις εισόδους, τις πύλες και τους εξωτερικούς σταθμούς.
Ο πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητας Βεβεκίου Ανδρέας Ρομπόπουλος σημείωσε ότι έγινε πραγματική συντήρηση του ναού, τον οποίο χαρακτήρισε «ένα κόσμημα από την εποχή που χτίστηκε».
Κατά τα Θυρανοίξια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποκάλυψε αναμνηστική επιγραφή που τοποθετήθηκε στον νέο και μνημονεύει την ανακαίνιση του με δωρεά του κ. Νικολαΐδη.
Στον πρώτο πυλώνα εντάσσονται η σταθερή στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η αποκατάσταση ιστορικών ναών και η ενίσχυση κοινωνικών και κοινοτικών θεσμών. Μεταξύ των σχετικών δράσεων περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητας Μπαλίνου, όπου φιλοξενείται η «Αναβίωση της Ακουστικής της Αγίας Σοφίας». Σε συνεργασία με τον καθηγητή Jonathan Abel του Stanford University, το έργο ανασυστήνει την εμβληματική ακουστική της Αγίας Σοφίας, διατηρώντας ζωντανό έναν ανεκτίμητο πολιτιστικό και πνευματικό θησαυρό.
Στον πυλώνα της Παιδείας περιλαμβάνονται το Πρόγραμμα Υποτροφιών PeopleCert «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» και το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Εκπαίδευσης στην Πόλη». Περισσότερα από 100 παιδιά στην Πόλη και στην Ίμβρο παρακολούθησαν πάνω από 600 ώρες διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας και απέκτησαν την πρώτη τους πιστοποίηση. Από τη νέα σχολική χρονιά, τα δωρεάν μαθήματα αγγλικών συνεχίζονται και προστίθεται η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αναπόσπαστου μέρους της ταυτότητας και της συνέχειας της Ρωμιοσύνης.
Περισσότερες από 40 δράσεις για τη ΡωμιοσύνηΗ ανακαίνιση του ιστορικού ναού εντάσσονται στις πρωτοβουλίες της PeopleCert για την Ομογένεια, που αναπτύσσονται γύρω από δύο θεμελιώδεις πυλώνες: τη στήριξη της Εκκλησίας και την Παιδεία.
Στον πρώτο πυλώνα εντάσσονται η σταθερή στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η αποκατάσταση ιστορικών ναών και η ενίσχυση κοινωνικών και κοινοτικών θεσμών. Μεταξύ των σχετικών δράσεων περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητας Μπαλίνου, όπου φιλοξενείται η «Αναβίωση της Ακουστικής της Αγίας Σοφίας». Σε συνεργασία με τον καθηγητή Jonathan Abel του Stanford University, το έργο ανασυστήνει την εμβληματική ακουστική της Αγίας Σοφίας, διατηρώντας ζωντανό έναν ανεκτίμητο πολιτιστικό και πνευματικό θησαυρό.
Στον πυλώνα της Παιδείας περιλαμβάνονται το Πρόγραμμα Υποτροφιών PeopleCert «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» και το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Εκπαίδευσης στην Πόλη». Περισσότερα από 100 παιδιά στην Πόλη και στην Ίμβρο παρακολούθησαν πάνω από 600 ώρες διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας και απέκτησαν την πρώτη τους πιστοποίηση. Από τη νέα σχολική χρονιά, τα δωρεάν μαθήματα αγγλικών συνεχίζονται και προστίθεται η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αναπόσπαστου μέρους της ταυτότητας και της συνέχειας της Ρωμιοσύνης.
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