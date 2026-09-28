Θυρανοίξια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στον ανακαινισμένο Άγιο Χαράλαμπο του Βεβεκίου στην Κωνσταντινούπολη

Περισσότερες από 40 δράσεις για τη Ρωμιοσύνη

Κατά τα Θυρανοίξια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποκάλυψε αναμνηστική επιγραφή που τοποθετήθηκε στον νέο και μνημονεύει την ανακαίνιση του με δωρεά του κ. Νικολαΐδη.Η ανακαίνιση του ιστορικού ναού εντάσσονται στις πρωτοβουλίες τηςγια την Ομογένεια, που αναπτύσσονται γύρω από δύο θεμελιώδεις πυλώνες: τηΣτον πρώτο πυλώνα εντάσσονται η σταθερή στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η αποκατάσταση ιστορικών ναών και η ενίσχυση κοινωνικών και κοινοτικών θεσμών. Μεταξύ των σχετικών δράσεων περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητας Μπαλίνου, όπου φιλοξενείται η «Αναβίωση της Ακουστικής της Αγίας Σοφίας». Σε συνεργασία με τον καθηγητή Jonathan Abel του Stanford University, το έργο ανασυστήνει την εμβληματική ακουστική της Αγίας Σοφίας, διατηρώντας ζωντανό έναν ανεκτίμητο πολιτιστικό και πνευματικό θησαυρό.Στον πυλώνα της Παιδείας περιλαμβάνονται το Πρόγραμμα Υποτροφιών PeopleCert «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» και το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Εκπαίδευσης στην Πόλη». Περισσότερα από 100 παιδιά στην Πόλη και στην Ίμβρο παρακολούθησαν πάνω από 600 ώρες διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας και απέκτησαν την πρώτη τους πιστοποίηση. Από τη νέα σχολική χρονιά, τα δωρεάν μαθήματα αγγλικών συνεχίζονται και προστίθεται η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αναπόσπαστου μέρους της ταυτότητας και της συνέχειας της Ρωμιοσύνης.