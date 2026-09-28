Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο
Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο
Η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος είχαν εντοπιστεί νεκροί στο σπίτι με τον 65χρονο να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή
Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού που παραμένει προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου στον Λόγγο Αιγίου.
Μητέρα και γιος είχε εντοπιστεί νεκροί στο σπίτι με τον 65χρονο να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Η αρχική απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 65χρονου είχε ληφθεί τον Ιούνιο, μετά την απολογία του. Σύμφωνα με το tempo24.news, το αίτημα της υπεράσπισης για αποφυλάκιση θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, μαζί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και τις νέες τεχνικές εκθέσεις.
Από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως η 54χρονη κατακρεουργήθηκε φέροντας πάνω από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος δέχτηκε έξι μαχαιριές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός έφερε και τραύμα από πυροβολισμό.
Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου.
Μητέρα και γιος είχε εντοπιστεί νεκροί στο σπίτι με τον 65χρονο να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Η αρχική απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 65χρονου είχε ληφθεί τον Ιούνιο, μετά την απολογία του. Σύμφωνα με το tempo24.news, το αίτημα της υπεράσπισης για αποφυλάκιση θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, μαζί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και τις νέες τεχνικές εκθέσεις.
Από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως η 54χρονη κατακρεουργήθηκε φέροντας πάνω από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος δέχτηκε έξι μαχαιριές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός έφερε και τραύμα από πυροβολισμό.
Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου.
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