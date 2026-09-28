ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα προς Σύνταγμα μετά από τροχαίο φορτηγού με μοτοσικλέτα

Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγιο Δολοφονία Αποφυλάκιση

Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος είχαν εντοπιστεί νεκροί στο σπίτι με τον 65χρονο να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή

Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού που παραμένει προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου στον Λόγγο Αιγίου.

Μητέρα και γιος είχε εντοπιστεί νεκροί στο σπίτι με τον 65χρονο να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Η αρχική απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 65χρονου είχε ληφθεί τον Ιούνιο, μετά την απολογία του. Σύμφωνα με το tempo24.news, το αίτημα της υπεράσπισης για αποφυλάκιση θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, μαζί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και τις νέες τεχνικές εκθέσεις.

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως η 54χρονη κατακρεουργήθηκε φέροντας πάνω από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος δέχτηκε έξι μαχαιριές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός έφερε και τραύμα από πυροβολισμό.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης