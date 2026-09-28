Τι είπε για το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου» στη Γάκα ο υπνοθεραπευτής, οι τελευταίες του συνομιλίες με τον Μαζωνάκη
Τι είπε για το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου» στη Γάκα ο υπνοθεραπευτής, οι τελευταίες του συνομιλίες με τον Μαζωνάκη
Για τη φράση «σε πήρα στον λαιμό μου» που εστάλη στη γιατρό, ο Νάσος Κομιανός περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντάχθηκε το SMS, αναφέροντας τη συνομιλία που είχε προηγηθεί με τον καλλιτέχνη
Στοιχεία για τις επαφές που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός.
Για τη φράση «σε πήρα στον λαιμό μου» που εστάλη στην Ιωάννα Γάκα, ο Νάσος Κομιανός περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντάχθηκε το SMS, αναφέροντας τη συνομιλία που είχε προηγηθεί με τον καλλιτέχνη. «Η αρχική μου εκτίμηση ήταν ότι δεν θα συνεργαστώ μαζί του γιατί είχα την αίσθηση ότι δεν θα ανταποκριθεί σε μια τέτοια διαδικασία. Για να ανταποκριθεί κάποιος σε μια τέτοια διαδικασία πρέπει να έχει καθαρό νου, δεν μπορείς να πας ας πούμε μεθυσμένος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», είπε στο MEGA ο υπνοθεραπευτής.
Ο τραγουδιστής «θα πήγαινε την Τρίτη για θεραπεία. Όμως άλλαξαν τα σχέδια την άλλη μέρα και αντί για αυτή την κάθαρση του αίματος έκανε υδροθεραπεία. Και μετά στις παρά 10, στέλνω μήνυμα “έφυγε ο Γιώργος;”, δηλαδή αν έρχεται προς τα επάνω, δεν μου απαντάει. Και “53” την παίρνω τηλέφωνο και μου λέει πως τον Γιώργο τον πήρε το ΕΚΑΒ. “Ορίστε;” και απάντησε πως του έπεσε η πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Και λέω “εσύ τι κάνεις εκεί; γιατί δεν τον συνοδεύει κανείς; γιατί δεν έχει φύγει κάποιος μαζί του;” και απαντάει “έχω πελάτισσα”. Κλείνω το τηλέφωνο και θυμάμαι ότι μου είχε πει τη Δευτέρα ότι παίρνει χαπάκια διουρητικά και της στέλνω μήνυμα ότι παίρνει διουρητικά και μήπως ρίχνουν την πίεση. Μου λέει “ναι”, μου επιβεβαιώνει στην ουσία ότι είναι ζωντανός, είμαι με την πεποίθηση ότι είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος».
«Μετά της λέω “σε πήρα στον λαιμό μου”» συνέχισε ο υπνοθεραπευτής και εξήγησε: «Η λογική ποια είναι; Ο Γιώργος, όταν έφυγα από το μαγαζί, μου έσφιξε το χέρι και μου είπε “Νάσο βοήθησέ με σε παρακαλώ”, με κοίταξε στα μάτια και τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα, ωραία. Του είπα “θα κάνω ό,τι μπορώ”. Το σε πήρα στο λαιμό μου τι σημαίνει; Ότι εφόσον “έσκασε” ένας θάνατος εκεί και όχι απλά μια υπόταση που θα διορθωνόταν με έναν εύκολο τρόπο γιατί αν είχε διορθωθεί η υπόταση δεν θα έφτανε μακριά αυτή η πληροφορία. Όμως εδώ ο θάνατος δεν κρύβεται. Το σε πήρα στον λαιμό μου οφείλεται σε αυτό».
Ο Νάσος Κομιανός υποστήριξε πως μίλησε με τον μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη για να κλείσει ραντεβού: «Εγώ δεν μίλησα ποτέ με τον Γιώργο παρά μόνο όταν συναντηθήκαμε στο Ψυχικό και λέω “για να τον δεχτώ πρέπει τουλάχιστον να έχει υποβάλλει το ιστορικό του”. Ούτε αυτό το κάνει. Αντ’ αυτού μου προτείνει να βρεθούμε σε ένα μαγαζί στο Ψυχικό, πράγμα που δεν έχω κάνει ποτέ για κανέναν. Και της εξηγώ πως έχω πολλούς celebrities πελάτες, γιατί ο Γιώργος δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να με πάρει εμένα κατευθείαν, να μιλήσει μαζί μου. “Θα το κάνει αν έρθετε στον τάδε χώρο”. Έρχεται, μας πήγαν σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Αρχίζουν με τις υποχρεώσεις του, έχεις αυτό, εκείνο, φωτογράφιση, μακιγιάζ, θα έρθει ο κομμωτής, συναυλία για τα 33 χρόνια. Τον άνθρωπο τον πελαγώσανε, τον κατακεραυνώσανε.
«Εδώ προσπαθούν να με βάλουν κατηγορούμενο κάποια κανάλια και σαν συνεργάτη. Εγώ δεν έχω κανένα οικονομικό όφελος. Δεν είχα κανένα οικονομικό όφελος από την κυρία Γάκα πέρα από τις υπηρεσίες που της πρόσφερα. Έχω το συμφωνητικό όπου στην ουσία την ιατρική και την νομική ευθύνη φέρει ο κ. Θεοδωρόπουλος κανένας άλλος», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.
Για τη φράση «σε πήρα στον λαιμό μου» που εστάλη στην Ιωάννα Γάκα, ο Νάσος Κομιανός περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντάχθηκε το SMS, αναφέροντας τη συνομιλία που είχε προηγηθεί με τον καλλιτέχνη. «Η αρχική μου εκτίμηση ήταν ότι δεν θα συνεργαστώ μαζί του γιατί είχα την αίσθηση ότι δεν θα ανταποκριθεί σε μια τέτοια διαδικασία. Για να ανταποκριθεί κάποιος σε μια τέτοια διαδικασία πρέπει να έχει καθαρό νου, δεν μπορείς να πας ας πούμε μεθυσμένος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», είπε στο MEGA ο υπνοθεραπευτής.
Ο τραγουδιστής «θα πήγαινε την Τρίτη για θεραπεία. Όμως άλλαξαν τα σχέδια την άλλη μέρα και αντί για αυτή την κάθαρση του αίματος έκανε υδροθεραπεία. Και μετά στις παρά 10, στέλνω μήνυμα “έφυγε ο Γιώργος;”, δηλαδή αν έρχεται προς τα επάνω, δεν μου απαντάει. Και “53” την παίρνω τηλέφωνο και μου λέει πως τον Γιώργο τον πήρε το ΕΚΑΒ. “Ορίστε;” και απάντησε πως του έπεσε η πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Και λέω “εσύ τι κάνεις εκεί; γιατί δεν τον συνοδεύει κανείς; γιατί δεν έχει φύγει κάποιος μαζί του;” και απαντάει “έχω πελάτισσα”. Κλείνω το τηλέφωνο και θυμάμαι ότι μου είχε πει τη Δευτέρα ότι παίρνει χαπάκια διουρητικά και της στέλνω μήνυμα ότι παίρνει διουρητικά και μήπως ρίχνουν την πίεση. Μου λέει “ναι”, μου επιβεβαιώνει στην ουσία ότι είναι ζωντανός, είμαι με την πεποίθηση ότι είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος».
«Μετά της λέω “σε πήρα στον λαιμό μου”» συνέχισε ο υπνοθεραπευτής και εξήγησε: «Η λογική ποια είναι; Ο Γιώργος, όταν έφυγα από το μαγαζί, μου έσφιξε το χέρι και μου είπε “Νάσο βοήθησέ με σε παρακαλώ”, με κοίταξε στα μάτια και τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα, ωραία. Του είπα “θα κάνω ό,τι μπορώ”. Το σε πήρα στο λαιμό μου τι σημαίνει; Ότι εφόσον “έσκασε” ένας θάνατος εκεί και όχι απλά μια υπόταση που θα διορθωνόταν με έναν εύκολο τρόπο γιατί αν είχε διορθωθεί η υπόταση δεν θα έφτανε μακριά αυτή η πληροφορία. Όμως εδώ ο θάνατος δεν κρύβεται. Το σε πήρα στον λαιμό μου οφείλεται σε αυτό».
«Σε πήρα στον λαιμό μου»
Ο Νάσος Κομιανός υποστήριξε πως μίλησε με τον μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη για να κλείσει ραντεβού: «Εγώ δεν μίλησα ποτέ με τον Γιώργο παρά μόνο όταν συναντηθήκαμε στο Ψυχικό και λέω “για να τον δεχτώ πρέπει τουλάχιστον να έχει υποβάλλει το ιστορικό του”. Ούτε αυτό το κάνει. Αντ’ αυτού μου προτείνει να βρεθούμε σε ένα μαγαζί στο Ψυχικό, πράγμα που δεν έχω κάνει ποτέ για κανέναν. Και της εξηγώ πως έχω πολλούς celebrities πελάτες, γιατί ο Γιώργος δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να με πάρει εμένα κατευθείαν, να μιλήσει μαζί μου. “Θα το κάνει αν έρθετε στον τάδε χώρο”. Έρχεται, μας πήγαν σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Αρχίζουν με τις υποχρεώσεις του, έχεις αυτό, εκείνο, φωτογράφιση, μακιγιάζ, θα έρθει ο κομμωτής, συναυλία για τα 33 χρόνια. Τον άνθρωπο τον πελαγώσανε, τον κατακεραυνώσανε.
«Εδώ προσπαθούν να με βάλουν κατηγορούμενο κάποια κανάλια και σαν συνεργάτη. Εγώ δεν έχω κανένα οικονομικό όφελος. Δεν είχα κανένα οικονομικό όφελος από την κυρία Γάκα πέρα από τις υπηρεσίες που της πρόσφερα. Έχω το συμφωνητικό όπου στην ουσία την ιατρική και την νομική ευθύνη φέρει ο κ. Θεοδωρόπουλος κανένας άλλος», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.
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