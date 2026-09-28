Aρειος Πάγος: Υβρεις και απειλές στην πρώην σύζυγο, μπροστά στα παιδιά, αποτελούν ενδοοικογενειακή βία





Το νομικό πλαίσιο Οι αρεοπαγίτες έκαναν μια διασταλτική ερμηνεία του νομικού πλαισίου για την προστασία των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας (νόμος 3500/2006), επεκτείνοντας ουσιαστικά τις περιπτώσεις εκείνες που το νομικό πλαίσιο, τόσο το αρχικό όσο και το ισχύον, δεν μπόρεσε να καλύψει, έτσι ώστε η απόφαση του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου να αποτελεί ένα νομολογικό βήμα για τη μελλοντική προστασία των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας.







Το ζευγάρι ζούσε από το 2009 σε καθεστώς εξώγαμης συμβίωσης και απέκτησαν δύο



Η συμβίωσή τους, όμως, δεν εξελίχθηκε ομαλά και τον Μάρτιο του 2020 ο πατέρας έφυγε από το σπίτι που συζούσαν, οπότε και διασπάστηκαν οριστικά οι σχέσεις τους.







Ο πατέρας, μετά τη γνωστοποίηση της δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια των παιδιών άλλαξε συμπεριφορά 180 μοιρών απέναντι στην πρώην σύντροφό του και τους εγγύτερους συγγενείς της, κάτι που απόβαινε παράλληλα σε βάρος των παιδιών τους.



Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αρεοπαγιτική απόφαση, το αγοράκι «είναι υπερκινητικός, έχει δυσκολία προσοχής, προσομοιάζουσα σε ΔΕΠΥ (σ.σ.: διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα), ενώ έχει αισθήματα φόβου/τρόμου, μοναξιάς, αγωνίας και λύπης και εμφανίζει επιθετικές συμπεριφορές και στο σχολείο, ταυτιζόμενος με τον επιτιθέμενο (πατέρα)». Ως προς την κόρη τους, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι «είναι φοβισμένη και μπερδεμένη».



Κλείσιμο Oι ύβρεις Η μητέρα μετά την ακραία συμπεριφορά που είχε ο πρώην σύντροφός της κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών, αλλά και στη διά ζώσης επικοινωνία που είχε με τα παιδιά τους, επικαλέστηκε ότι η συμπεριφορά αυτή είναι κακοποιητική και εμπίπτει στα όρια του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, κατέθεσε σε βάρος του μήνυση για παραβίαση του νόμου 3500/2006.



Η μητέρα ενώπιον των δικαστηρίων επικαλέστηκε συνομιλία των παιδιών με τον πατέρα τους, σε ανοιχτή ακρόαση, κατά τη διάρκεια της οποίας, μεταξύ των πολλών άλλων, είπε: «...ο παππούς σας (από την πλευρά της μητέρας τους) είναι ομοφυλόφιλος, αυτός έβαλε τη μάνα σας να μου κάνει ασφαλιστικά μέτρα, δεν ψοφάει ο πούστ…, με τον μαλ… αυτόν θα με αναγκάσετε να τον χτυπήσω, στο ορκίζομαι, θα τον σαπίσω στο ξύλο», ενώ στην ίδια συνομιλία αποκάλεσε τη μητέρα τους «καργ@@λα μάνα» και την αδελφή της «ουρακοτάγκο».



Σε επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τα παιδιά του «σε έξαλλη κατάσταση φωνασκούσε στα παιδιά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικαστική απόφαση: «Η οργή μου μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Θα την πάρω την πουτά… μαζί μου στον τάφο (σ.σ.: εννοεί τη μητέρα τους) και εσείς δεν θα έχετε γονείς. Θα σε φάω πουτ.. ζωντανή και σένα και μετά θα αυτοκτονήσω.



Αυτό στ’ ορκίζομαι στη ζωή των παιδιών μας, αν δεν έχουμε τα παιδιά μισά-μισά θα σε σκοτώσω και μετά θα αυτοκτονήσω, όταν θα με δεις μπροστά σου δεν θα προλάβεις να βγάλεις κιχ, εσύ θα πας στον τάφο, στ’ ορκίζομαι. Τα παιδιά θα τα έχουμε μισά-μισά».



Οι απειλές , οι χυδαίες ύβρεις, οι ακατονόμαστες φράσεις, κ.λπ. προς την-τον πρώην σύντροφο και τα στενά συγγενικά πρόσωπα που γίνονται τηλεφωνικά, και ειδικά σε ανοιχτή ακρόαση από τον γονέα κατά την επικοινωνία του με τα ανήλικα παιδιά του ή διά ζώσης, στοιχειοθετούν το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας , σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο Οι αρεοπαγίτες έκαναν μια διασταλτική ερμηνεία του νομικού πλαισίου για την προστασία των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας (νόμος 3500/2006), επεκτείνοντας ουσιαστικά τις περιπτώσεις εκείνες που το νομικό πλαίσιο, τόσο το αρχικό όσο και το ισχύον, δεν μπόρεσε να καλύψει, έτσι ώστε η απόφαση του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου να αποτελεί ένα νομολογικό βήμα για τη μελλοντική προστασία των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας.Η νομοθεσία για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας προβλέπει, κατά περίπτωση, ποινές από φυλάκιση 6 μηνών έως και ισόβια κάθειρξη. Ειδικότερα, εάν πρόκειται για πλημμέλημα, οι ποινές είναι από φυλάκιση 6 μηνών έως 5 χρόνια, εάν είναι κακούργημα, κατά περίπτωση, από 10 έως και 20 χρόνια κάθειρξη, και αν επέλθει θάνατος τότε είναι ισόβια.Το ζευγάρι ζούσε από το 2009 σε καθεστώς εξώγαμης συμβίωσης και απέκτησαν δύο παιδιά , τα οποία σήμερα είναι στην εφηβική ηλικία. Ο πατέρας τους με τη συναίνεση και της μητέρας τους, τα αναγνώρισε με συμβολαιογραφικές πράξεις και έτσι εξομοιώθηκαν με γνήσια τέκνα, γεννημένα εντός γάμου.Η συμβίωσή τους, όμως, δεν εξελίχθηκε ομαλά και τον Μάρτιο του 2020 ο πατέρας έφυγε από το σπίτι που συζούσαν, οπότε και διασπάστηκαν οριστικά οι σχέσεις τους.Από τον χρόνο εκείνο ξεκίνησαν οι δικαστικές διενέξεις για την επιμέλεια των παιδιών. Ο πατέρας ζητούσε να ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών από κοινού και στους δύο γονείς. Όμως, τα δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι «από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων επιβεβαιώνεται η ικανότητα της μητέρας να ανταποκρίνεται στον γονεϊκό της ρόλο».Ο πατέρας, μετά τη γνωστοποίηση της δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια των παιδιών άλλαξε συμπεριφορά 180 μοιρών απέναντι στην πρώην σύντροφό του και τους εγγύτερους συγγενείς της, κάτι που απόβαινε παράλληλα σε βάρος των παιδιών τους.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αρεοπαγιτική απόφαση, το αγοράκι «είναι υπερκινητικός, έχει δυσκολία προσοχής, προσομοιάζουσα σε ΔΕΠΥ (σ.σ.: διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα), ενώ έχει αισθήματα φόβου/τρόμου, μοναξιάς, αγωνίας και λύπης και εμφανίζει επιθετικές συμπεριφορές και στο σχολείο, ταυτιζόμενος με τον επιτιθέμενο (πατέρα)». Ως προς την κόρη τους, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι «είναι φοβισμένη και μπερδεμένη».Η μητέρα μετά την ακραία συμπεριφορά που είχε ο πρώην σύντροφός της κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών, αλλά και στη διά ζώσης επικοινωνία που είχε με τα παιδιά τους, επικαλέστηκε ότι η συμπεριφορά αυτή είναι κακοποιητική και εμπίπτει στα όρια του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, κατέθεσε σε βάρος του μήνυση για παραβίαση του νόμου 3500/2006.Η μητέρα ενώπιον των δικαστηρίων επικαλέστηκε συνομιλία των παιδιών με τον πατέρα τους, σε ανοιχτή ακρόαση, κατά τη διάρκεια της οποίας, μεταξύ των πολλών άλλων, είπε: «...ο παππούς σας (από την πλευρά της μητέρας τους) είναι ομοφυλόφιλος, αυτός έβαλε τη μάνα σας να μου κάνει ασφαλιστικά μέτρα, δεν ψοφάει ο πούστ…, με τον μαλ… αυτόν θα με αναγκάσετε να τον χτυπήσω, στο ορκίζομαι, θα τον σαπίσω στο ξύλο», ενώ στην ίδια συνομιλία αποκάλεσε τη μητέρα τους «καργ@@λα μάνα» και την αδελφή της «ουρακοτάγκο».Σε επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τα παιδιά του «σε έξαλλη κατάσταση φωνασκούσε στα παιδιά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικαστική απόφαση: «Η οργή μου μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Θα την πάρω την πουτά… μαζί μου στον τάφο (σ.σ.: εννοεί τη μητέρα τους) και εσείς δεν θα έχετε γονείς. Θα σε φάω πουτ.. ζωντανή και σένα και μετά θα αυτοκτονήσω.Αυτό στ’ ορκίζομαι στη ζωή των παιδιών μας, αν δεν έχουμε τα παιδιά μισά-μισά θα σε σκοτώσω και μετά θα αυτοκτονήσω, όταν θα με δεις μπροστά σου δεν θα προλάβεις να βγάλεις κιχ, εσύ θα πας στον τάφο, στ’ ορκίζομαι. Τα παιδιά θα τα έχουμε μισά-μισά».

Ενώπιον των δικαστηρίων ο πατέρας παραδέχθηκε ότι είχε στείλει «ένα αγενές μήνυμα» και ότι «είχε υβριστική συμπεριφορά, διογκωμένη στη μία περίπτωση, δικαιολογημένη όμως, γιατί είχε βγει εκτός εαυτού».



Οι δικαστές σημειώνουν ότι ο πατέρας «εκφράζει τα αρνητικά συναισθήματά του στα ανήλικα τέκνα του τόσο στη διά ζώσης όσο και στα πλαίσια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, αναφερόμενος με υβριστικούς χαρακτηρισμούς τόσο στη μητέρα τους όσο και στους παπούδες της μητρικής γραμμής, σε σημείο που εμπίπτει στα όρια της ενδοοικογενειακής βίας, και για τον λόγο αυτόν έχει υποβληθεί εις βάρος του μηνυτήρια αναφορά».



Oι όροι Το Εφετείο Αθηνών είχε κρίνει ότι «πράγματι αποδεικνύεται ότι ο πατέρας εμφανίζει προβλήματα διαχείρισης θυμού, προερχόμενα κυρίως από το μένος το οποίο τρέφει προς την πρώην σύντροφό του, τα οποία, όμως, υπαγορεύουν όπως η επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων ανατεθεί αποκλειστικά στη μητέρα τους, γιατί αυτό επιβάλλει το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών».



Παράλληλα, επειδή ο πατέρας έχει δικαίωμα να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά του, οι δικαστές τού έθεσαν ασφυκτικούς περιοριστικούς όρους επικοινωνίας και επιτήρησης κατά τις ώρες επικοινωνίας.



Τελικά, οι αρεοπαγίτες απέρριψαν την αίτηση του πατέρα που ζητούσε να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση, με την οποία έχει ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών στη μητέρα τους.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI