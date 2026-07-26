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Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 37 πυροσβέστες και 11 πυροσβεστικά οχήματα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνέδραμαν στις προσπάθειες κατάσβεσης τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνέδραμαν στις προσπάθειες κατάσβεσης τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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