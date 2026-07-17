Συνελήφθη 35χρονος στην Κω για διακίνηση ναρκωτικών, είχε στην κατοχή του σχεδόν 10.000 ευρώ σε μετρητά
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση ναρκωτικών Κως

Συνελήφθη 35χρονος στην Κω για διακίνηση ναρκωτικών, είχε στην κατοχή του σχεδόν 10.000 ευρώ σε μετρητά

Σε έρευνα βρέθηκαν επίσης 7,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 3,2 γραμμάρια κάνναβης, 9.990 ευρώ σε μετρητά, 42.105 λεκ Αλβανίας, τρία κινητά τηλέφωνα

Συνελήφθη 35χρονος στην Κω για διακίνηση ναρκωτικών, είχε στην κατοχή του σχεδόν 10.000 ευρώ σε μετρητά
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Με σχεδόν 10.000 ευρώ σε μετρητά συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός στην Κω, στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο και προχώρησαν σε έλεγχο, ενώ ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 7,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 3,2 γραμμάρια κάνναβης, 9.990 ευρώ σε μετρητά, 42.105 λεκ Αλβανίας, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
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