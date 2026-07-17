Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
Συνελήφθη 35χρονος στην Κω για διακίνηση ναρκωτικών, είχε στην κατοχή του σχεδόν 10.000 ευρώ σε μετρητά
Συνελήφθη 35χρονος στην Κω για διακίνηση ναρκωτικών, είχε στην κατοχή του σχεδόν 10.000 ευρώ σε μετρητά
Σε έρευνα βρέθηκαν επίσης 7,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 3,2 γραμμάρια κάνναβης, 9.990 ευρώ σε μετρητά, 42.105 λεκ Αλβανίας, τρία κινητά τηλέφωνα
Με σχεδόν 10.000 ευρώ σε μετρητά συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός στην Κω, στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο και προχώρησαν σε έλεγχο, ενώ ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του.
Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 7,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 3,2 γραμμάρια κάνναβης, 9.990 ευρώ σε μετρητά, 42.105 λεκ Αλβανίας, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο και προχώρησαν σε έλεγχο, ενώ ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του.
Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 7,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 3,2 γραμμάρια κάνναβης, 9.990 ευρώ σε μετρητά, 42.105 λεκ Αλβανίας, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα