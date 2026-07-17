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Διπλό σήμα κινδύνου από την EOS Risk: Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα και ύποπτη δραστηριότητα στον Κόλπο του Μεξικού
Διπλό σήμα κινδύνου από την EOS Risk: Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα και ύποπτη δραστηριότητα στον Κόλπο του Μεξικού
Οι δύο νέες προειδοποιήσεις της EOS Risk αναδεικνύουν ότι οι απειλές για την εμπορική ναυτιλία εκτείνονται πλέον από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Λατινική Αμερική, με τους διαχειριστές πλοίων να καλούνται να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας
Η EOS Risk εξέδωσε δύο νέες ειδοποιήσεις ασφαλείας (MarSec Incident Alerts), επισημαίνοντας σοβαρά περιστατικά που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στη Μαύρη Θάλασσα και στον Κόλπο του Μεξικού, υπενθυμίζοντας ότι το περιβάλλον ασφαλείας για την παγκόσμια ναυτιλία παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο.
Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, όπου το δεξαμενόπλοιο Nordic Zenith, με σημαία Λιβερίας, δέχθηκε δύο επιθέσεις ενώ φόρτωνε αργό πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό CPC στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της EOS Risk, μία από τις επιθέσεις προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από το πλήρωμα. Για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν δεκατρείς ναυτικοί, ενώ εννέα παρέμειναν στο πλοίο για τη διαχείριση της κατάστασης. Η εταιρεία χαρακτηρίζει το περιστατικό ως επίθεση με πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) και καλεί όλα τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένη επιτήρηση, να εφαρμόζουν πλήρως τις διαδικασίες BMP και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.
Παράλληλα, δεύτερη προειδοποίηση της EOS Risk αφορά ύποπτη δραστηριότητα στον Κόλπο του Μεξικού, ανοικτά των ακτών του Μεξικού. Όπως αναφέρεται, δύο έως τρία άγνωστα άτομα εντοπίστηκαν σε εξωτερική εξέδρα άντλησης πετρελαίου, περίπου 184 ναυτικά μίλια δυτικά του Βιγιαερμόσα. Η πρόσβαση στην εγκατάσταση είχε αποκλειστεί και οι άγνωστοι εγκατέλειψαν την περιοχή πριν φθάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας του Μεξικού.
Η EOS Risk επισημαίνει ότι το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ συνιστά στα διερχόμενα πλοία να διατηρούν ασφαλή απόσταση από την περιοχή, να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας του πλοίου και του πληρώματος.
Οι δύο ειδοποιήσεις καταδεικνύουν ότι οι απειλές κατά της ναυτιλίας δεν περιορίζονται πλέον μόνο στις παραδοσιακές ζώνες υψηλού κινδύνου, όπως η Ερυθρά Θάλασσα ή ο Περσικός Κόλπος. Αντιθέτως, περιστατικά που σχετίζονται με στρατιωτικές επιθέσεις, δολιοφθορές ή ύποπτες ενέργειες καταγράφονται πλέον σε διαφορετικά γεωγραφικά μέτωπα, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για συνεχή αξιολόγηση κινδύνου και επιχειρησιακή ετοιμότητα από πλοιοκτήτες, διαχειρίστριες εταιρείες και πληρώματα.
Η EOS Risk υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, η αυστηρή εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλλων ασφαλείας και η στενή συνεργασία με τις τοπικές ναυτικές αρχές αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη μείωση των κινδύνων σε ένα ολοένα πιο σύνθετο περιβάλλον θαλάσσιας ασφάλειας.
Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, όπου το δεξαμενόπλοιο Nordic Zenith, με σημαία Λιβερίας, δέχθηκε δύο επιθέσεις ενώ φόρτωνε αργό πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό CPC στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της EOS Risk, μία από τις επιθέσεις προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από το πλήρωμα. Για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν δεκατρείς ναυτικοί, ενώ εννέα παρέμειναν στο πλοίο για τη διαχείριση της κατάστασης. Η εταιρεία χαρακτηρίζει το περιστατικό ως επίθεση με πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) και καλεί όλα τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένη επιτήρηση, να εφαρμόζουν πλήρως τις διαδικασίες BMP και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.
Παράλληλα, δεύτερη προειδοποίηση της EOS Risk αφορά ύποπτη δραστηριότητα στον Κόλπο του Μεξικού, ανοικτά των ακτών του Μεξικού. Όπως αναφέρεται, δύο έως τρία άγνωστα άτομα εντοπίστηκαν σε εξωτερική εξέδρα άντλησης πετρελαίου, περίπου 184 ναυτικά μίλια δυτικά του Βιγιαερμόσα. Η πρόσβαση στην εγκατάσταση είχε αποκλειστεί και οι άγνωστοι εγκατέλειψαν την περιοχή πριν φθάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας του Μεξικού.
Η EOS Risk επισημαίνει ότι το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ συνιστά στα διερχόμενα πλοία να διατηρούν ασφαλή απόσταση από την περιοχή, να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας του πλοίου και του πληρώματος.
Οι δύο ειδοποιήσεις καταδεικνύουν ότι οι απειλές κατά της ναυτιλίας δεν περιορίζονται πλέον μόνο στις παραδοσιακές ζώνες υψηλού κινδύνου, όπως η Ερυθρά Θάλασσα ή ο Περσικός Κόλπος. Αντιθέτως, περιστατικά που σχετίζονται με στρατιωτικές επιθέσεις, δολιοφθορές ή ύποπτες ενέργειες καταγράφονται πλέον σε διαφορετικά γεωγραφικά μέτωπα, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για συνεχή αξιολόγηση κινδύνου και επιχειρησιακή ετοιμότητα από πλοιοκτήτες, διαχειρίστριες εταιρείες και πληρώματα.
Η EOS Risk υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, η αυστηρή εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλλων ασφαλείας και η στενή συνεργασία με τις τοπικές ναυτικές αρχές αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη μείωση των κινδύνων σε ένα ολοένα πιο σύνθετο περιβάλλον θαλάσσιας ασφάλειας.
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