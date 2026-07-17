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Βίντεο: Είχε κάνει τον τάφο κρυψώνα για ναρκωτικά, μια σύλληψη στην Ημαθία
Βίντεο: Είχε κάνει τον τάφο κρυψώνα για ναρκωτικά, μια σύλληψη στην Ημαθία
Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
Μία ασυνήθιστη κρυψώνα φέρεται να επέλεξε 36χρονος για να φυλάει ναρκωτικές ουσίες. Όπως αποκάλυψε έρευνα της Αστυνομίας, μετέτρεψε το μνήμα συγγενικού του προσώπου σε κρύπτη ναρκωτικών, τοποθετώντας ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μέσα σε αποθηκευτικό χώρο του τάφου.
Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας πραγματοποίησαν, χθες το απόγευμα, έρευνα στα κοιμητήρια, που βρίσκονται σε οικισμό του δήμου Αλεξάνδρειας, όπου εντόπισαν στο παραπάνω σημείο 38,18 γραμμάρια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Τα ναρκωτικά και οι ζυγαριές κατασχέθηκαν, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας πραγματοποίησαν, χθες το απόγευμα, έρευνα στα κοιμητήρια, που βρίσκονται σε οικισμό του δήμου Αλεξάνδρειας, όπου εντόπισαν στο παραπάνω σημείο 38,18 γραμμάρια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Τα ναρκωτικά και οι ζυγαριές κατασχέθηκαν, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
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