Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια, σηκώθηκαν 7 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βίλια

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια, σηκώθηκαν 7 εναέρια

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή - Επιχείρησαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 35 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ την επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια, σηκώθηκαν 7 εναέρια
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Οριοθετήθηκε η φωτιά  που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (16/07) στα Βίλια Αττικής σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.  Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχείρησαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 35 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ και σύντομα η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. 



Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση παράπλευρα του δρόμου και σύντομα επεκτάθηκε στο πευκοδάσος σύμφωνα με την ΕΡΤ. 



Για την κατάσβεση αρχικα επιχείρησαν 85 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ. 

Κλείσιμο
Η περιοχή σήμερα (16/07) βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Στο σημείο μετέβη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των Βιλίων προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω της πυρκαγιάς. 

Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

1) Επαρχιακή οδός Οινόης-Πόρτο Γερμενού, από το ύψος των Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό

2) Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Βιλίων, από το ύψος του Αλεποχωρίου στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό

3) Από τον οικισμό Αγ. Γεωργίου προς Πόρτο Γερμενο.

Πηγή φωτογραφίας: Fire & Weather Hellas
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