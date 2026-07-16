Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια, σηκώθηκαν 7 εναέρια
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια, σηκώθηκαν 7 εναέρια
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή - Επιχείρησαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 35 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ την επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (16/07) στα Βίλια Αττικής σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχείρησαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 35 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ και σύντομα η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση παράπλευρα του δρόμου και σύντομα επεκτάθηκε στο πευκοδάσος σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Για την κατάσβεση αρχικα επιχείρησαν 85 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των Βιλίων προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω της πυρκαγιάς.
Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
Στο σημείο επιχείρησαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 35 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ και σύντομα η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026
Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση παράπλευρα του δρόμου και σύντομα επεκτάθηκε στο πευκοδάσος σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Για την κατάσβεση αρχικα επιχείρησαν 85 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η περιοχή σήμερα (16/07) βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Στο σημείο μετέβη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. Επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026
Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των Βιλίων προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω της πυρκαγιάς.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
1) Επαρχιακή οδός Οινόης-Πόρτο Γερμενού, από το ύψος των Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό
2) Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Βιλίων, από το ύψος του Αλεποχωρίου στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό
3) Από τον οικισμό Αγ. Γεωργίου προς Πόρτο Γερμενο.
Πηγή φωτογραφίας: Fire & Weather Hellas
2) Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Βιλίων, από το ύψος του Αλεποχωρίου στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό
3) Από τον οικισμό Αγ. Γεωργίου προς Πόρτο Γερμενο.
Πηγή φωτογραφίας: Fire & Weather Hellas
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