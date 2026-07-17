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Μακρόν και Μερτς καλούν το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Μακρόν και Μερτς καλούν το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Καλούμε το Ιράν να απέχει από το να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μέσω στρατιωτικών κλιμακώσεων ή άλλων ενεργειών, αναφέρεται σε κοινή δήλωση των δύο Ευρωπαίων ηγετών
Έκκληση προς το Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυναν ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του συμβουλίου άμυνας και ασφάλειας των δύο χωρών.
Οι δύο ηγέτες κάλεσαν την Τεχεράνη να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την επανεκκίνηση των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.
Στην κοινή ανακοίνωση, Γερμανία και Γαλλία αναφέρουν:
«Καλούμε το Ιράν να απέχει από το να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μέσω στρατιωτικών κλιμακώσεων ή άλλων ενεργειών».
Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις διεθνείς ανησυχίες να επικεντρώνονται τόσο στις εξελίξεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν όσο και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Παράλληλα, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισαν την ανάγκη να ανοίξουν εκ νέου, χωρίς καθυστέρηση, τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Οι δύο ηγέτες επισήμαναν ότι η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα των διεθνών αγορών ενέργειας και την αποφυγή περαιτέρω γεωπολιτικής κλιμάκωσης.
Οι δύο ηγέτες κάλεσαν την Τεχεράνη να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την επανεκκίνηση των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.
Στην κοινή ανακοίνωση, Γερμανία και Γαλλία αναφέρουν:
«Καλούμε το Ιράν να απέχει από το να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μέσω στρατιωτικών κλιμακώσεων ή άλλων ενεργειών».
Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις διεθνείς ανησυχίες να επικεντρώνονται τόσο στις εξελίξεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν όσο και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Παράλληλα, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισαν την ανάγκη να ανοίξουν εκ νέου, χωρίς καθυστέρηση, τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Έκκληση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Οι δύο ηγέτες επισήμαναν ότι η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα των διεθνών αγορών ενέργειας και την αποφυγή περαιτέρω γεωπολιτικής κλιμάκωσης.
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