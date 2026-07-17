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Η ΕΛ.ΑΣ. ακολούθησε δέμα με ναρκωτικά από το «Ελ. Βενιζέλος» μέχρι τη Μεσσηνία και συνέλαβε έναν 57χρονο
Η ΕΛ.ΑΣ. ακολούθησε δέμα με ναρκωτικά από το «Ελ. Βενιζέλος» μέχρι τη Μεσσηνία και συνέλαβε έναν 57χρονο
Το δέμα περιείχε μία συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή πάστας (τύπου σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους 87,30 γραμμαρίων
Στη σύλληψη ενός 57χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (16/7) η Αστυνομία στη Μεσσηνία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Πύλου – Νέστορος.
Ειδικότερα, υπάλληλοι των Τελωνειακών Αρχών του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», εντόπισαν σε αποθήκη ταχυδρομικό δέμα που προέρχονταν απ’ το εξωτερικό και περιείχε μία συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή πάστας (τύπου σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους 87,30 γραμμαρίων.
Μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα οργανώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο κατηγορούμενος κατά την παραλαβή του δέματος.
Στη συνέχεια, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα κάνναβης, 11 φαρμακευτικά δισκία (κωδεΐνης), καθώς και κινητό τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Ειδικότερα, υπάλληλοι των Τελωνειακών Αρχών του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», εντόπισαν σε αποθήκη ταχυδρομικό δέμα που προέρχονταν απ’ το εξωτερικό και περιείχε μία συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή πάστας (τύπου σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους 87,30 γραμμαρίων.
Μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα οργανώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο κατηγορούμενος κατά την παραλαβή του δέματος.
Στη συνέχεια, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα κάνναβης, 11 φαρμακευτικά δισκία (κωδεΐνης), καθώς και κινητό τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
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