«Δεν μπορούμε να τον βρούμε!»: Πώς αποκαλύφθηκε το λάθος με τις σορούς στο νοσοκομείο Σερρών

Η πλευρά του νεκρού από την Ξάνθη, σε επικοινωνία που είχε μαζί τους το νοσοκομείο, επέμεναν πως αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους - Το νοσοκομείο ξεκίνησε ΕΔΕ





Ο ανιψιός της οικογένειας, εξήγησε, πως ήρθαν αντιμέτωποι με τον τραγικό αυτό λάθος, όταν η κόρη του 86χρονου τηλεφώνησε στο νοσοκομείο για να μάθει για ποιο λόγο δεν έχει παραδοθεί η «Δεν μπορούμε να τον βρούμε!». Όπως είναι φυσικό, η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο και εκεί της έδειξαν άλλον νεκρό.



"Δεν είναι ο πατέρας μου". Μετά είδαν τα ονόματα εκεί πέρα, και... ήταν ένας από την Ξάνθη. Αυτοί που ήρθαν και πήραν τον δικό τους, δεν πήγαν να δουν ποιον πήραν και από το νοσοκομείο δεν είπαν ονόματα, ποιος είναι και τι, και έγινε λάθος. Και τώρα περιμένουμε να γίνει εκταφή στον θείο μου, για να τον φέρουν εδώ. Θα πάνε σήμερα η ξαδέρφη μου και τα ανίψια μου, να γίνει εκταφή, να τον αναγνωρίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ταλαιπωρία γι' αυτόν που πέθανε και δεν ησύχασε που λένε. Χθες μέχρι τις δώδεκα η ώρα το βράδυ ήμασταν στο σπίτι και περιμέναμε. Λέμε: "Γιατί δεν τον έφεραν; Γιατί δεν τον έφεραν;" Και τελικά παίρνει η ξαδέρφη μου τηλέφωνο και της λένε: "Δεν μπορούμε να τον βρούμε"» είπε χαρακτηριστικά ο ανιψιός της οικογένειας στην εκπομπή Live News.







ο 86χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο των Σερρών. Χθες, Τετάρτη (08/07), πήγε η κόρη του στο νοσοκομείο προκειμένου να αναγνωρίσει την σορό του πατέρα της, και προς έκπληξή της, της έδειξαν άλλον νεκρό!



Μετά από αρκετή ώρα, συνειδητοποίησαν οι αρμόδιοι πως ο νεκρός που έδειχναν στην κόρη του 86χρονου, ήταν ένας 79χρονος μουσουλμάνος από την Ξάνθη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την ίδια μέρα.



Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του προχώρησαν και στην ταφή του σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη.



Κλείσιμο



Το νοσοκομείο διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την υπόθεση και ζήτησε και συγγνώμη από τις δύο οικογένειες για το λάθος που έγινε.



Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σερρών «Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79.



Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00. Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους.



Απίστευτη περιπέτεια για μια οικογένεια στις Σέρρες, η οποία πήγε στο νοσοκομείο να παραλάβει τον νεκρό πατέρα και δεν βρήκαν την σορό του. Ο ανιψιός της οικογένειας, εξήγησε, πως ήρθαν αντιμέτωποι με τον τραγικό αυτό λάθος, όταν η κόρη του 86χρονου τηλεφώνησε στο νοσοκομείο για να μάθει για ποιο λόγο δεν έχει παραδοθεί η σορός του πατέρα της και της απάντησανΌπως είναι φυσικό, η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο και εκεί της έδειξαν άλλον νεκρό.«Οι ευθύνες από το νοσοκομείο είναι, αυτοί που παρέδωσαν λάθος άτομο. Εμένα η ξαδέρφη που πήγε να πάρει τον πατέρα της και είδε άλλον άνθρωπο, και λέει:Μετά είδαν τα ονόματα εκεί πέρα, και... ήταν ένας από την Ξάνθη. Αυτοί που ήρθαν και πήραν τον δικό τους, δεν πήγαν να δουν ποιον πήραν και από το νοσοκομείο δεν είπαν ονόματα, ποιος είναι και τι, και έγινε λάθος. Και τώρα περιμένουμε να γίνει εκταφή στον θείο μου, για να τον φέρουν εδώ. Θα πάνε σήμερα η ξαδέρφη μου και τα ανίψια μου, να γίνει εκταφή, να τον αναγνωρίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ταλαιπωρία γι' αυτόν που πέθανε και δεν ησύχασε που λένε. Χθες μέχρι τις δώδεκα η ώρα το βράδυ ήμασταν στο σπίτι και περιμέναμε. Λέμε: "Γιατί δεν τον έφεραν;Και τελικά παίρνει η ξαδέρφη μου τηλέφωνο και της λένε:"» είπε χαρακτηριστικά ο ανιψιός της οικογένειας στην εκπομπή Live News.Η απίστευτη υπόθεση ξεκίνησε τη Δευτέρα, ότανΧθες, Τετάρτη (08/07), πήγε η κόρη του στο νοσοκομείο προκειμένου να αναγνωρίσει την σορό του πατέρα της, και προς έκπληξή της, της έδειξαν άλλον νεκρό!Μετά από αρκετή ώρα, συνειδητοποίησαν οι αρμόδιοι πως ο νεκρός που έδειχναν στην κόρη του 86χρονου, ήτανο οποίος έφυγε από τη ζωή την ίδια μέρα.Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου , οι συγγενείς του 79χρονου τον αναγνώρισαν, παρέλαβαν την σορό του 86χρονου καιΗ κόρη του 86χρονου προχώρησε σε μήνυση για το αδιανόητο περιστατικό και σήμερα (09/07) αναμενόταν να γίνει εκταφή του 79χρονου και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να παραλάβει την σορό του πατέρα της.Το νοσοκομείο διέταξεγια την υπόθεση και ζήτησε και συγγνώμη από τις δύο οικογένειες για το λάθος που έγινε.«Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79.Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τονΤο απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους.

Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν στον νεκρό το συγγενή τους, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή του στις 08-07- 2026. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σορού που παραμένει στο Νοσοκομείο.



Ταυτόχρονα, ο νομικός σύμβουλος του Νοσοκομείου αυτή τη στιγμή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.



Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλιπόντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών.



Έχει είδη διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».