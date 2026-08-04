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Τραγωδία στη Λέσβο: 52χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι
Τραγωδία στη Λέσβο: 52χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι
Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειας του όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το κτήμα όπου είχε μεταβεί για να ποτίσει καλλιέργειές του
Νεκρός βρέθηκε τη Δευτέρα (3/8) στις 11.00 το βράδυ, μέσα σε πηγάδι σε κτήμα του στο χωριό Ασώματος της Λέσβου ένας 52χρονος.
Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειας του όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το κτήμα όπου είχε μεταβεί για να ποτίσει καλλιέργειές του, κάτι το οποίο έκανε καθημερινά.
Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία αλλά και ενημερώθηκε ιατροδικαστής.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του 52χρονου με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειας του όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το κτήμα όπου είχε μεταβεί για να ποτίσει καλλιέργειές του, κάτι το οποίο έκανε καθημερινά.
Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία αλλά και ενημερώθηκε ιατροδικαστής.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του 52χρονου με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
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