Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πλαταριά Θεσπρωτίας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πλαταριά Θεσπρωτίας
Επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο αεροσκάφη
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30.
Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν με υδροφόρες ο Δήμος Ηγουμενίτσας Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.
Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2026
Στην επιχείρηση συνέδραμαν με υδροφόρες ο Δήμος Ηγουμενίτσας Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα