Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πλαταριά Θεσπρωτίας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσπρωτία

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πλαταριά Θεσπρωτίας

Επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο αεροσκάφη

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πλαταριά Θεσπρωτίας
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.



Στην επιχείρηση συνέδραμαν με υδροφόρες ο Δήμος Ηγουμενίτσας Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.
UPD:

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