Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια
Τραγωδία στη Λέρο: Φορτηγό έκανε όπισθεν, παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα
Τραγωδία στη Λέρο: Φορτηγό έκανε όπισθεν, παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα
Το τροχαίο έγινε στην Αγία Μαρίνα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) στην Αγία Μαρίνα Λέρου.
Φορτηγό το οποίο κινούνταν με όπισθεν παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μία γυναίκα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, σύμφωνα με το lerosnews.gr.
Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.
Φορτηγό το οποίο κινούνταν με όπισθεν παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μία γυναίκα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, σύμφωνα με το lerosnews.gr.
Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα