Πήγαν να παραλάβουν νεκρό συγγενή τους από το νοσοκομείο στις Σέρρες και τους έδωσαν λάθος σορό

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και έντονα ερωτήματα ήρθε στο φως στις Σέρρες
, όταν οικογένεια που πήγε να παραλάβει τη σορό
συγγενικού της προσώπου διαπίστωσε ότι το πτώμα που της παρουσιάστηκε δεν ανήκε στον άνθρωπό της.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι συγγενείς ενημερώθηκαν για να παραλάβουν τον εκλιπόντα
, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση, καθώς τους παραδόθηκε η σορός άλλου άνδρα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα
, ο οποίος είχε επίσης αποβιώσει στις Σέρρες.
Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για την αναγνώριση, αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος και, σε κατάσταση σοκ, ανέφερε ότι ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της
. Στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης.
Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σορού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη
, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και υποψίες ότι πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο.
Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης
(ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η λανθασμένη παράδοση της σορού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.
Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σερρών
«Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79.
Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον
νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00. Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους.
Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι
αναγνώρισαν στον νεκρό το συγγενή τους, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή του στις 08-07- 2026. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σορού που παραμένει στο Νοσοκομείο.
Ταυτόχρονα, ο νομικός σύμβουλος του Νοσοκομείου αυτή τη στιγμή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλιπόντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Έχει είδη διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».