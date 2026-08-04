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Τέσσερις συλλήψεις για εργασίες με φλόγιστρο, τροχό και χρήση ψησταριάς κοντά σε δασικές εκτάσεις
Τέσσερις συλλήψεις για εργασίες με φλόγιστρο, τροχό και χρήση ψησταριάς κοντά σε δασικές εκτάσεις
Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στην Αττικοβοιωτία, όπου αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες παραμένουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό
Συνολικά 264 συλλήψεις και 660 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 4 Αυγούστου για παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης.
Από τις 264 συλλήψεις που έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι 235 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 29 περιπτώσεις εμπρησμό από πρόθεση.
Μόνο το τελευταίο 24ωρο, τέσσερις πολίτες συνελήφθησαν για επικίνδυνες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Συγκεκριμένα:
- στη Ραφήνα διαπιστώθηκε χρήση ψησταριάς σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση,
- στο Ίλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρβουνα κοντά σε δασική βλάστηση, ενώ,
- στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιούνταν θερμές εργασίες με φλόγιστρο μόλις 30 μέτρα από δασική έκταση. Και στις τρεις περιπτώσεις οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.
- Επιπλέον, στη Χαλκιδική συνελήφθη ένας πολίτης που προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με τροχό. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ.
Η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε θερμή εργασία ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ιδιαίτερα τις ημέρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός ή ακραίος.
Παράλληλα, ο κ. Βαθρακογιάννης ενημέρωσε ότι για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στην Αττικοβοιωτία, όπου αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες παραμένουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Από τις 264 συλλήψεις που έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι 235 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 29 περιπτώσεις εμπρησμό από πρόθεση.
Μόνο το τελευταίο 24ωρο, τέσσερις πολίτες συνελήφθησαν για επικίνδυνες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Συγκεκριμένα:
- στη Ραφήνα διαπιστώθηκε χρήση ψησταριάς σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση,
- στο Ίλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρβουνα κοντά σε δασική βλάστηση, ενώ,
- στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιούνταν θερμές εργασίες με φλόγιστρο μόλις 30 μέτρα από δασική έκταση. Και στις τρεις περιπτώσεις οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.
- Επιπλέον, στη Χαλκιδική συνελήφθη ένας πολίτης που προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με τροχό. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ.
Η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε θερμή εργασία ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ιδιαίτερα τις ημέρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός ή ακραίος.
Παράλληλα, ο κ. Βαθρακογιάννης ενημέρωσε ότι για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στην Αττικοβοιωτία, όπου αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες παραμένουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
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