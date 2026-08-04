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Πόρτο Γερμενό: Επιστρέφουν στα καμένα τους σπίτια οι πυρόπληκτοι, «έχω δει όλη μου την παιδική ηλικία καμένη»
Πόρτο Γερμενό: Επιστρέφουν στα καμένα τους σπίτια οι πυρόπληκτοι, «έχω δει όλη μου την παιδική ηλικία καμένη»
«Είναι ψυχρολουσία όλο το τοπίο, όλη η ζωή μας είναι εδώ», λέει ο Γιώργος που το σπίτι του ήταν στη συνοικία "Άσπρα Σπίτια" και έχει υποστεί τρομακτικές ζημιές από τη φωτιά
Στα σπίτια τους ξεκίνησαν να επιστρέφουν από σήμερα οι πυρόπληκτοι της ευρύτερης περιοχής του Πόρτο Γερμενού.
«Ήταν το εξοχικό μου εδώ πέρα. Είναι αίσχος γιατί κάθε χρόνο γίνονται πυρκαγιές. Φέτος τη στιγμή που ξεκίνησε ήταν 73. Η Ελλάδα φημίζεται ότι έχει ένα κλίμα το οποίο είναι ευάλωτο στις πυρκαγιές. Μας μιλάνε για την κλιματική αλλαγή συνέχεια. Τα έχουμε ακούσει ξανά και ξανά, τα ξέρουμε και έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι ούτε θέλουν να αυξήσουν την Πυροσβεστική, ούτε τους νοιάζει να κάνουν κάτι γι’ αυτό το θέμα, ούτε τους ενδιαφέρει το περιβάλλον», λέει ο Γιώργος, που είδε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό, στη συνοικία Άσπρα Σπίτια να έχει υποστεί τρομακτικές ζημιές από τη φωτιά.
«Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι ζωές των ανθρώπων, είναι εμπειρίες, είναι σπίτια που έχουν χτίσει, είναι ο αέρας που αναπνέουμε, είναι όλα τα πράγματα τα οποία καταναλώνουμε. Όλη η ζωή μας είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο ειλικρινά. Είναι ψυχρολουσία όλο το τοπίο, δεν μπορώ να το περιγράψω κάπως αλλιώς».
Σε ό,τι αφορά το σπίτι τους, όπως τονίζει ο Γιώργος, «Το έχει χτίσει ο παππούς μου. Από όταν ήμουν μωρό περνούσα όλο μου το καλοκαίρι εδώ πέρα με τους γείτονές μας. Έχουμε μεγαλώσει μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια. Κάθε καλοκαίρι ήμασταν συνέχεια εδώ και έχω δει όλη μου την παιδική ηλικία καμένη. Έχει πέσει η σκεπή, έχουν καεί όλα τα πράγματα από μέσα, έχουν σπάσει παράθυρα. Λεφτά να το φτιάξουμε δεν υπάρχουνε Το τι θα πάρουμε ως αποζημίωση δεν το ξέρουμε. Δεν έχω τι να πω».
Από την πλευρά της, η Αθηνά, μητέρα του Γιώργου, θεωρεί ότι: «Αν στην αρχή αντιμετωπιζόταν και περιοριζόταν η πυρκαγιά όταν ήταν στην έναρξη της, που επτά με εννιά είχε ένα δίωρο που είχε πέσει ο αέρας και μπορούσε μαζί με το ελικόπτερο να έρθει ένα αεροσκάφος να κάνει δύο ώρες κάποιες ρίψεις ή και μία ώρα ακόμα, θα είχε περιοριστεί αυτό και δεν θα είχε αυτή την έκταση, ούτε θα υπήρχαν καμένα σπίτια γιατί έχει ξαναέρθει το 2009 η φωτιά μέχρι εκεί και ευτυχώς λόγω του αέρα τη γλιτώσαμε. Τώρα όμως που θα μπορούσε ένα αεροσκάφος να κάνει τη διαφορά, δεν την έκανε. Αυτό είναι το παράπονο και επίσης οι ευθύνες που υπάρχουν από τις αιτίες που έγινε αυτό όλο δεν θα μείνουν αναπάντητες και όλοι μαζί έχουμε έρθει σε επαφή και θα γίνουν μηνύσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται».
«Ήταν το εξοχικό μου εδώ πέρα. Είναι αίσχος γιατί κάθε χρόνο γίνονται πυρκαγιές. Φέτος τη στιγμή που ξεκίνησε ήταν 73. Η Ελλάδα φημίζεται ότι έχει ένα κλίμα το οποίο είναι ευάλωτο στις πυρκαγιές. Μας μιλάνε για την κλιματική αλλαγή συνέχεια. Τα έχουμε ακούσει ξανά και ξανά, τα ξέρουμε και έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι ούτε θέλουν να αυξήσουν την Πυροσβεστική, ούτε τους νοιάζει να κάνουν κάτι γι’ αυτό το θέμα, ούτε τους ενδιαφέρει το περιβάλλον», λέει ο Γιώργος, που είδε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό, στη συνοικία Άσπρα Σπίτια να έχει υποστεί τρομακτικές ζημιές από τη φωτιά.
«Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι ζωές των ανθρώπων, είναι εμπειρίες, είναι σπίτια που έχουν χτίσει, είναι ο αέρας που αναπνέουμε, είναι όλα τα πράγματα τα οποία καταναλώνουμε. Όλη η ζωή μας είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο ειλικρινά. Είναι ψυχρολουσία όλο το τοπίο, δεν μπορώ να το περιγράψω κάπως αλλιώς».
Σε ό,τι αφορά το σπίτι τους, όπως τονίζει ο Γιώργος, «Το έχει χτίσει ο παππούς μου. Από όταν ήμουν μωρό περνούσα όλο μου το καλοκαίρι εδώ πέρα με τους γείτονές μας. Έχουμε μεγαλώσει μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια. Κάθε καλοκαίρι ήμασταν συνέχεια εδώ και έχω δει όλη μου την παιδική ηλικία καμένη. Έχει πέσει η σκεπή, έχουν καεί όλα τα πράγματα από μέσα, έχουν σπάσει παράθυρα. Λεφτά να το φτιάξουμε δεν υπάρχουνε Το τι θα πάρουμε ως αποζημίωση δεν το ξέρουμε. Δεν έχω τι να πω».
Από την πλευρά της, η Αθηνά, μητέρα του Γιώργου, θεωρεί ότι: «Αν στην αρχή αντιμετωπιζόταν και περιοριζόταν η πυρκαγιά όταν ήταν στην έναρξη της, που επτά με εννιά είχε ένα δίωρο που είχε πέσει ο αέρας και μπορούσε μαζί με το ελικόπτερο να έρθει ένα αεροσκάφος να κάνει δύο ώρες κάποιες ρίψεις ή και μία ώρα ακόμα, θα είχε περιοριστεί αυτό και δεν θα είχε αυτή την έκταση, ούτε θα υπήρχαν καμένα σπίτια γιατί έχει ξαναέρθει το 2009 η φωτιά μέχρι εκεί και ευτυχώς λόγω του αέρα τη γλιτώσαμε. Τώρα όμως που θα μπορούσε ένα αεροσκάφος να κάνει τη διαφορά, δεν την έκανε. Αυτό είναι το παράπονο και επίσης οι ευθύνες που υπάρχουν από τις αιτίες που έγινε αυτό όλο δεν θα μείνουν αναπάντητες και όλοι μαζί έχουμε έρθει σε επαφή και θα γίνουν μηνύσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται».
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