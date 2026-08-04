Αυτοψία της ΔΑΕΕ στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ψάθα Ελικόπτερα ΔΑΕΕ

Αυτοψία της ΔΑΕΕ στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, δείτε φωτογραφίες

Έγινε έρευνα με τη χρήση drone

Αυτοψία της ΔΑΕΕ στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, δείτε φωτογραφίες
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Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας, με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) να πραγματοποιεί αυτοψία στο σημείο του περιστατικού.

Στο σημείο μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Υπηρεσίας, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε. και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών, προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών της σύγκρουση.

Για την πληρέστερη καταγραφή της περιοχής και την ακριβή αποτύπωση του σημείου πρόσκρουσης, χρησιμοποιήθηκε και drone, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή τόσο του χώρου της πτώσης όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Το υλικό και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της αυτοψίας θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Παράλληλα, τα ευρήματα της έρευνας αναμένεται να διαβιβαστούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αξιοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με στόχο την πλήρη τεκμηρίωση των αιτιών και των παραμέτρων του συμβάντος.


Δείτε φωτογραφίες από την έρευνα της ΔΑΕΕ


Αυτοψία της ΔΑΕΕ στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, δείτε φωτογραφίες
Αυτοψία της ΔΑΕΕ στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, δείτε φωτογραφίες
Αυτοψία της ΔΑΕΕ στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, δείτε φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ

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