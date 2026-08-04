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Νεκρή 79χρονη σε παραλία της Φολεγάνδρου
Νεκρή 79χρονη σε παραλία της Φολεγάνδρου
Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 79χρονη Ελληνίδα από την παραλία του Καραβοστάση στη Φολέγανδρο.
Στην 79χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από γιατρούς του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φολεγάνδρου και από στέλεχος του Λιμενικού με αρνητικά αποτελέσματα.
Στη συνέχεια, η 79χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο ΠΠΙ Φολεγάνδρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το λιμενικό σταθμό Φολεγάνδρου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Στην 79χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από γιατρούς του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φολεγάνδρου και από στέλεχος του Λιμενικού με αρνητικά αποτελέσματα.
Στη συνέχεια, η 79χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο ΠΠΙ Φολεγάνδρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το λιμενικό σταθμό Φολεγάνδρου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
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