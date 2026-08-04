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Αίρoνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που επρόκειτο να εφαρμοστούν απόψε στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης
Αίρoνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που επρόκειτο να εφαρμοστούν απόψε στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν θα εφαρμοστούν λόγω απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών
Τη ματαίωση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν ανακοινωθεί λόγω εργασιών που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν απόψε στον ανισόπεδο κόμβο Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα) στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, γνωστοποιεί η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από την κοινοπραξία του Flyover.
«Σε συνέχεια της από 03-08-2026 Ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας εταιρείας, οι προγραμματισμένες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για σήμερα Τρίτη (04/08/2026), κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄, στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κων/πολιτικα) και Κ9 (Τούμπα) ματαιώνονται λόγω απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τροχαίας.
«Σε συνέχεια της από 03-08-2026 Ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας εταιρείας, οι προγραμματισμένες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για σήμερα Τρίτη (04/08/2026), κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄, στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κων/πολιτικα) και Κ9 (Τούμπα) ματαιώνονται λόγω απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τροχαίας.
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