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Συνελήφθη 50χρονος που έκλεψε πάνω από 4.000 ευρώ από μοναστήρι στην Τροιζήνα και διέφυγε με ποδήλατο
Συνελήφθη 50χρονος που έκλεψε πάνω από 4.000 ευρώ από μοναστήρι στην Τροιζήνα και διέφυγε με ποδήλατο
Από την έρευνα τον Αρχών διαπιστώθηκε πως και το ποδήλατο, με το οποίο διέφυγε ο δράστης, ήταν κλεμμένο
Στη σύλληψη ενός 50χρονου, ο οποίος έκλεψε χρήματα από ένα μοναστήρι στην Τροιζήνα, προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) η Αστυνομία. Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ο δράστης μπήκε σε χώρο του μοναστηριού και αφαίρεσε 4.425 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε με ποδήλατο.
Λίγο αργότερα οι Αρχές εντόπισαν τον 50χρονο να κινείται με ποδήλατο σε αγροτικό δρόμο της περιοχής και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον νόμιμο εκπρόσωπο του μοναστηριού.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το ποδήλατο, με το οποίο διέφυγε ο δράστης, ήταν κλεμμένο. Παράλληλα, ο ίδιος άνδρας ταυτοποιήθηκε για ακόμα μία κλοπή από ένα παρεκκλήσι στον Πόρο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ο δράστης μπήκε σε χώρο του μοναστηριού και αφαίρεσε 4.425 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε με ποδήλατο.
Λίγο αργότερα οι Αρχές εντόπισαν τον 50χρονο να κινείται με ποδήλατο σε αγροτικό δρόμο της περιοχής και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον νόμιμο εκπρόσωπο του μοναστηριού.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το ποδήλατο, με το οποίο διέφυγε ο δράστης, ήταν κλεμμένο. Παράλληλα, ο ίδιος άνδρας ταυτοποιήθηκε για ακόμα μία κλοπή από ένα παρεκκλήσι στον Πόρο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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