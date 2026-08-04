Στο Κέντρο Υγείας Άστρους το ΕΣΥ πήρε άριστα

Παρά τη σφοδρή κριτική που δέχεται συχνά το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις ελλείψεις, τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματά, υπάρχουν στιγμές που η πραγματικότητα έρχεται να φωτίσει μια εντελώς διαφορετική πλευρά του. Μια πλευρά που συνήθως δεν γίνεται είδηση, ακριβώς επειδή όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Όταν οι περιστάσεις το απαιτούν όμως, αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Διαθέτει υποδομές, μέσα και, κυρίως, ανθρώπους (γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες και λοιπό προσωπικό) που καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη και μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες υγείας σε όποιον τις χρειάζεται. Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές στα έκτακτα περιστατικά, εκεί όπου δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις, δικαιολογίες ή... δεύτερες ευκαιρίες.Μια τέτοια εμπειρία είχε το Σάββατο 1η Αυγούστου στέλεχος του «Πρώτου Θέματος», όταν υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια γεύματος, ενώ βρισκόταν στο Παράλιο Άστρος. Από την πρώτη στιγμή, η αντίδραση του συστήματος ήταν υποδειγματική. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και οι διασώστες ενήργησαν με ταχύτητα, ψυχραιμία, ευγένεια και επαγγελματισμό. Προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, αξιολόγησαν την κατάσταση και στη συνέχεια μετέφεραν τον ασθενή χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Υγείας Άστρους.Εκεί αποδείχθηκε στην πράξη τι σημαίνει οργανωμένη δημόσια περίθαλψη αφού όλα τα κομμάτια της αλυσίδας λειτούργησαν όπως πρέπει. Γιατροί, νοσηλευτές και εργαστήρια βρίσκονταν σε πλήρη ετοιμότητα. Ακολούθησε άμεση εκτίμηση της κατάστασης από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, πραγματοποιήθηκαν χωρίς χρονοτριβή οι απαραίτητες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και υπήρξε συνεχής ενημέρωση των ανθρώπων που συνόδευαν τον ασθενή. Το σύστημα, με απλά λόγια, δούλεψε σαν ρολόι. Και πάνω απ’ όλα λειτούργησαν οι άνθρωποί του. Σε λίγες ώρες, ο ασθενής ήταν σε θέση να πάρει εξιτήριο, έχοντας στα χέρια του τη διάγνωση, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και σαφείς ιατρικές οδηγίες (Ευτυχώς, το περιστατικό αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κάτι το σοβαρό). Από την πρώτη κλήση για βοήθεια μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, όμως, ο μηχανισμός δοκιμάστηκε στην πράξη και ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί πίσω από κάθε ασθενοφόρο που φτάνει εγκαίρως, κάθε εξέταση που πραγματοποιείται γρήγορα και κάθε ιατρική απόφαση που λαμβάνεται σωστά, υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι γνωρίζουν ότι απέναντί τους δεν έχουν έναν αριθμό περιστατικού, αλλά έναν άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή φοβάται και χρειάζεται βοήθεια. Αξίζουν, λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν. Δηλαδή στους διασώστες του ασθενοφόρου, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στο υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου Υγείας Άστρους και δικαιολογημένα ο ασθενής μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους του αισθάνονται την ανάγκη να τους πουν δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ.Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Όλο και πιο συχνά δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορές και ευχαριστήριες επιστολές ανθρώπων που είχαν ανάλογες εμπειρίες. Έλληνες και ξένοι, μόνιμοι κάτοικοι, εργαζόμενοι ή τουρίστες που χρειάστηκαν ξαφνικά ιατρική βοήθεια σε κάποιο νησί, σε μια επαρχιακή πόλη ή σε έναν τουριστικό προορισμό και βρήκαν το δημόσιο σύστημα υγείας σε ετοιμότητα. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όχι μόνο ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του, αλλά υπερέβαλε εαυτόν για να βοηθήσει. Ορισμένες από αυτές τις μαρτυρίες έχουν αναπαραχθεί και από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ασφαλώς έχει κάθε λόγο να τις προβάλλει και να αισθάνεται ικανοποιημένος, όταν το σύστημα του οποίου έχει την πολιτική ευθύνη αποδίδει.Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα του ΕΣΥ εξαφανίστηκαν ούτε ότι πρέπει να κρύβονται κάτω από το χαλί. Υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, αναμονές, πιεσμένες δομές και περιοχές στις οποίες η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας παραμένει δύσκολη. Η κριτική είναι αναγκαία όταν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και συμβάλλει στη βελτίωση του συστήματος. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, όμως, χρειάζεται να καταγράφεται και η άλλη πραγματικότητα. Όταν ένα ασθενοφόρο φτάνει εγκαίρως, οι διασώστες κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ένα Κέντρο Υγείας βρίσκεται σε ετοιμότητα, οι γιατροί και οι νοσηλευτές ανταποκρίνονται άμεσα και ένας άνθρωπος επιστρέφει ασφαλής στους δικούς του, αυτό επίσης αξίζει να λέγεται. Γιατί η δημόσια υγεία δεν κρίνεται μόνο από όσα δεν λειτουργούν. Κρίνεται και από εκείνες τις κρίσιμες στιγμές κατά τις οποίες όλα πρέπει να λειτουργήσουν υποδειγματικά και λειτουργούν όπως συνέβη με το Κέντρο Υγείας Άστρους.