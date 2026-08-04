Τραγωδία στη Βέροια: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 88χρονο πεζό
ΕΛΛΑΔΑ
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Τραγωδία στη Βέροια: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 88χρονο πεζό

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του

Τραγωδία στη Βέροια: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 88χρονο πεζό
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (4/8) στη Βέροια, καθώς ένα φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 88χρονο πεζό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, το περιστατικό έγινε περίπου στις 11:35, όταν ένα φορτηγό δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.Φ.), που οδηγούσε ένας 26χρονος, χτύπησε τον ηλικιωμένο, ο οποίος κινούνταν πεζός σε δρόμο της πόλης.  Από τη σύγκρουση ο 88χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας διεξάγει έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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