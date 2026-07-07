Πέθανε η μητέρα του Νίκου Μωραΐτη: «Ξημερώνει η πιο δύσκολη ημέρα»
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Μωραΐτης Μητέρα

Πέθανε η μητέρα του Νίκου Μωραΐτη: «Ξημερώνει η πιο δύσκολη ημέρα»

«Μαμά. Τι ωραία που η ηχούσε αυτή η λέξη που δε θα ξαναπώ. Σ' αγαπώ» γράφει ο Νίκος Μωραΐτης στον αποχαιρετισμό στη μητέρα του

Πέθανε η μητέρα του Νίκου Μωραΐτη: «Ξημερώνει η πιο δύσκολη ημέρα»
Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του στιχουργού Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος την αποχαιρετά με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media και μια φωτογραφίας τους από όταν εκείνος ήταν παιδί».

«Ξημερώνει η πιο δύσκολη ημέρα» ξεκινά την ανάρτησή του ο Νίκος Μωραΐτης γράφοντας για τη λέξη «μαμά»: «Τι ωραία που η ηχούσε αυτή η λέξη που δε θα ξαναπώ».

«Τι όμορφη που ήσουν. Σε χάζευα. Καμάρωνα που είχα την πιο όμορφη μαμά. Καμάρωνα τα ταλέντα σου. Και που σε θαύμαζαν για όλα αυτά που έφτιαχνες με τα λεπτά νευρώδη χέρια σου. Σ’ αγαπώ» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Μωραΐτης.


Όλη η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη για τη μητέρα του


Ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα.
Κι εγώ είμαι ξαφνικά ένα μωράκι στα χέρια της μάνας του.
Που θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να παραλάβει τη σορό της μάνας του.
Μαμά.
Τι ωραία που η ηχούσε αυτή η λέξη που δε θα ξαναπώ.
Τι όμορφη που ήσουν. Σε χάζευα. Καμάρωνα που είχα την πιο όμορφη μαμά.
Καμάρωνα τα ταλέντα σου. Και που σε θαύμαζαν για όλα αυτά που έφτιαχνες με τα λεπτά νευρώδη χέρια σου.
Σ’ αγαπώ.
Και τώρα ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα.
*Φίλοι, μη με καλέσετε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Θα σας ενημερώσω από εδώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση.

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