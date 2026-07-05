Ισχυροί βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει σήμερα

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Χαλκιδική, Θεσσαλία, Εύβοια και Πελοπόννησο - Έως τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία, θυελλώδεις άνεμοι στις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο





Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο







Η πρόγνωση ανά περιοχή Μακεδονία, Θράκη

Στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, και βαθμιαία στη Θράκη προβλέπονται πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.





Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο και νότιο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στη δυτική Πελοπόννησο δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34.



Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Κλείσιμο

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι - βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Κρήτη, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και στην Κρήτη έως 32.



Νησιά ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα, Κυριακή, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 8 μποφόρ , κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω υποχώρηση στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και οι πρόσκαιρες καταιγίδες. Φαινόμενα αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία και κυρίως στη Χαλκιδική, στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, οπότε σε Θράκη, Πελοπόννησο, δυτική Στερεά και νότιο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στην Πελοπόννησο είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.Στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, και βαθμιαία στη Θράκη προβλέπονται πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και αργότερα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο και νότιο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στη δυτική Πελοπόννησο δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34.Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων προβλέπονται σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά, με βελτίωση από το απόγευμα. Στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται πρόσκαιρα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι - βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Κρήτη, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και στην Κρήτη έως 32.

Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και τοπικά πιθανόν 8 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αττική

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι - βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στη συνέχεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 32 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου στα νησιά.