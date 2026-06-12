Διπλό φονικό στο Αίγιο: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγιο δολοφονία φονικό

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός, βίντεο

Συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος του

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός, βίντεο
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Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο (13/6) έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου.

Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, όπου εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί, η οποία και του δόθηκε.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 65χρονος

Ο 65χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, ωστόσο είχε αποκοιμηθεί και όταν ξύπνησε διαπίστωσε τι είχε συμβεί.

Βίντεο από την μεταφορά του στον ανακριτή:

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