Πώς μπήκε η γαλλική σφραγίδα στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Η γεωπολιτική σημασία της εμπλοκής της Meridiam

Με άλλα λόγια, αν η Meridiam δεν έβλεπε οικονομική προοπτική, δεν θα εμπλεκόταν στο έργο. Ομολογουμένως, τα ρίσκα και οι κίνδυνοι δεν είναι αμελητέες παράμετροι. Η Τουρκία αντέδρασε σθεναρά την προηγούμενη φορά που επιχειρήθηκε η πόντιση του καλωδίου και έκτοτε το έργο βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες της Αθήνας να το κρατήσει εν ζωή. Από τη στιγμή που ο Σταύρος Παπασταύρου ανέλαβε το εν λόγω υπουργείο κατέστη σαφές ότι θα έπρεπε να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής για το project. Ακούστηκαν τα ονόματα αμερικανικών και ισραηλινών εταιριών, εντούτοις η σφραγίδα που μπήκε ήταν γαλλική και μάλιστα με μέτοχο κατά πλειοψηφία.Πλέον, πρώτη προτεραιότητα θα είναι οι έρευνες βυθού, εξ ου και η Meridiam, η Nexans και ο ΑΔΜΗΕ υπέγραψαν χθες μνημόνιο συνεργασίας για την επιτάχυνση των εργασιών και την ολοκλήρωση των θαλασσίων ερευνών. «Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων του έργου και να συμβάλει στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοδοτικού του σχήματος«, αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Περιβάλλοντος, προσθέτοντας ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης για το έργο από την ΕΤΕπ. Άλλωστε, το GSI έχει χαρακτηριστεί ως έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με τη στραγίδα της Κομισιόν.