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Πυροσβεστική: 7 συλλήψεις για θερμές εργασίες, καύσεις και ψησταριές σε Αττική, Πρέβεζα και Τρίκαλα
Πυροσβεστική: 7 συλλήψεις για θερμές εργασίες, καύσεις και ψησταριές σε Αττική, Πρέβεζα και Τρίκαλα
25 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο - 11 πρόστιμα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας
Στη σύλληψη επτά ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Ειδικότερα, στην Αθήνα συνελήφθησαν ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριο χώρο, ενώ στην Ανατολική Αττική συνελήφθη ένας άνδρας για εκτέλεση θερμών εργασιών σε οικοπεδικό χώρο στο Μαρκόπουλο και ένας αλλοδαπός για χρήση μπάρμπεκιου στην ύπαιθρο στα Σπάτα. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα, στα Ιωάννινα συνελήφθη άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.406,25 ευρώ, στα Τρίκαλα συνελήφθη άνδρας για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ. Στη Φιλιππιάδα συνελήφθη γυναίκα για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, στην οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.255,86 ευρώ.
Πέραν των συλλήψεων, οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής επέβαλαν ακόμη τέσσερα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, στην Αργολίδα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.312,50 ευρώ για απόρριψη υπολείμματος καπνίσματος σε οικοπεδικό χώρο, στην Κέρκυρα επιβλήθηκε πρόστιμο 2.250 ευρώ για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, στη Χίο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ για χρήση συσκευής έψησης σε οικοπεδικό χώρο, ενώ στην Κω επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα, ύψους 1.093,75 ευρώ και 1.257,81 ευρώ αντίστοιχα, για ρίψη εύφλεκτων υλικών σε υπαίθριο χώρο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, από τις 18:00 της Τρίτης 4 Αυγούστου έως τις 18:00 της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026.
Από τις συνολικά 25 πυρκαγιές, οι 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό στάδιο εκδήλωσής τους, χάρη στην γρήγορη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ωστόσο, τρεις πυρκαγιές εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή τους.
Παράλληλα, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασαν.
Ειδικότερα, στην Αθήνα συνελήφθησαν ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριο χώρο, ενώ στην Ανατολική Αττική συνελήφθη ένας άνδρας για εκτέλεση θερμών εργασιών σε οικοπεδικό χώρο στο Μαρκόπουλο και ένας αλλοδαπός για χρήση μπάρμπεκιου στην ύπαιθρο στα Σπάτα. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα, στα Ιωάννινα συνελήφθη άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.406,25 ευρώ, στα Τρίκαλα συνελήφθη άνδρας για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ. Στη Φιλιππιάδα συνελήφθη γυναίκα για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, στην οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.255,86 ευρώ.
Πέραν των συλλήψεων, οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής επέβαλαν ακόμη τέσσερα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, στην Αργολίδα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.312,50 ευρώ για απόρριψη υπολείμματος καπνίσματος σε οικοπεδικό χώρο, στην Κέρκυρα επιβλήθηκε πρόστιμο 2.250 ευρώ για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, στη Χίο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ για χρήση συσκευής έψησης σε οικοπεδικό χώρο, ενώ στην Κω επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα, ύψους 1.093,75 ευρώ και 1.257,81 ευρώ αντίστοιχα, για ρίψη εύφλεκτων υλικών σε υπαίθριο χώρο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, από τις 18:00 της Τρίτης 4 Αυγούστου έως τις 18:00 της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026.
25 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο – Tρία μέτωπα παραμένουν σε εξέλιξη
Από τις συνολικά 25 πυρκαγιές, οι 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό στάδιο εκδήλωσής τους, χάρη στην γρήγορη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ωστόσο, τρεις πυρκαγιές εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή τους.
Παράλληλα, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασαν.
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