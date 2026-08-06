O Τραμπ ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά του Αμπντούλ Ελ Σαγέντ που κέρδισε το χρίσμα των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν: Λέει μαλ@@@ες, μισεί τους Εβραίους
O Τραμπ ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά του Αμπντούλ Ελ Σαγέντ που κέρδισε το χρίσμα των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν: Λέει μαλ@@@ες, μισεί τους Εβραίους
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον κατηγόρησε για κομμουνιστή λέγοντας ότι «είναι άνθρωπος του μίσους»
Το... άγχος που προκάλεσε στους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής των ΗΠΑ η νίκη του μουσουλμάνου γιατρού Αμπντούλ Ελ Σαγέντ στις εκλογές στο Μίσιγκαν για το χρίσμα των Δημοκρατικών, επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του λίγες ώρες μετά την εκλογική διαδικασία για μια θέση στη Γερουσία.
Μιλώντας στο Λας Βέγκας ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε για τον Ελ Σαγέντ ότι «λέει μαλ@@@ες» (he is full of shit στο πρωτότυπο) κατηγορώντας τον ότι μισεί τους Εβραίους.
«Είναι άνθρωπος του μίσους και τώρα βγαίνει και λέει "όχι, σας αγαπώ όλους". Δεν αγαπάει κανέναν. Στείλτε τον στον Λευκό Οίκο και θα σας δείξει τι αγαπάει» είπε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος με τους παριστάμενους να αποδοκιμάζουν το στέλεχος των Δημοκρατικών.
«Δεν αγαπάει το Ισραήλ, δεν αγαπάει τους Εβραίους, τους μισεί με τέτοιο πάθος που καίει την καρδιά του και δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό γιατί τους μισεί» συνέχισε την επίθεσή του ο Τραμπ.
«Όταν τον βλέπω λέει μαλ@@@ες. Αν θυμάστε στην ομιλία μου για την κατάσταση του έθνους είπα ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ σοσιαλιστική. Και είχα δίκιο. Αυτό που δεν είπα είναι ότι θέλουν να προσπεράσουν αυτό το στάδιο και να πάνε κατευθείαν στον πάτο, στον κομμουνισμό. Δεν θα επιτρέψουμε αυτό ούτε για ένα λεπτό» κατέληξε ο Τραμπ για τον νέο αστέρα της πολιτικής στις ΗΠΑ
Ο Ελ-Σαγέντ, που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ, είναι πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας και έντονος επικριτής της ισραηλινής πολιτικής, κατάφερε να ξεπεράσει μία πρωτοφανή οικονομική κινητοποίηση υπέρ της αντιπάλου του Χέιλι Στίβενς. Περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια εξωτερικών δαπανών κατευθύνθηκαν στην αναμέτρηση για την ενίσχυση της Στίβενς, από τα οποία περίπου 32 εκατομμύρια αποδίδονται στην American Israel Public Affairs Committee, τη σκληρά φιλοϊσραηλινή οργάνωση που παρεμβαίνει συστηματικά στις αμερικανικές εκλογές.
Η εκστρατεία του Ελ-Σαγέντ βασίστηκε σε ένα καθαρά αντικαθεστωτικό αφήγημα. Υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι, ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης, είναι κουρασμένοι από ένα πολιτικό σύστημα που ευνοεί τους μεγάλους χρηματοδότες και απομακρύνεται από τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Η υπεράσπιση της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, η κριτική προς την οικονομική ελίτ και η απόρριψη της άνευ όρων αμερικανικής υποστήριξης προς το Ισραήλ αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες της υποψηφιότητάς του.
Το Μίσιγκαν αποτελεί μία από τις κρίσιμες πολιτείες που μπορούν να καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Γερουσία. Ο Ελ-Σαγέντ θα αντιμετωπίσει τον πρώην Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικ Ρότζερς σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να προσελκύσει τεράστια πολιτική και οικονομική προσοχή. Οι Δημοκρατικοί φοβούνταν ότι οι αριστερές θέσεις του Ελ-Σαγέντ, ιδιαίτερα για το Ισραήλ και την καθολική δημόσια υγειονομική κάλυψη, θα μπορούσαν να αποξενώσουν τους κεντρώους και ανεξάρτητους ψηφοφόρους. Ο ίδιος και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν το αντίθετο: ότι η παραδοσιακή μετριοπαθής στρατηγική δεν αρκεί πλέον για να κινητοποιήσει την εκλογική βάση και ότι ένας υποψήφιος με καθαρό πολιτικό στίγμα μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί από το πολιτικό σύστημα. Η μάχη του φθινοπώρου θα αποτελέσει επομένως ένα κρίσιμο τεστ. Θα δείξει εάν ο αριστερός οικονομικός λαϊκισμός μπορεί να επικρατήσει όχι μόνο στις εσωκομματικές εκλογές, όπου κυριαρχούν οι πλέον ενεργοί ψηφοφόροι, αλλά και σε μία αμφίρροπη πολιτεία απέναντι σε έναν Ρεπουμπλικανό αντίπαλο.
Μιλώντας στο Λας Βέγκας ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε για τον Ελ Σαγέντ ότι «λέει μαλ@@@ες» (he is full of shit στο πρωτότυπο) κατηγορώντας τον ότι μισεί τους Εβραίους.
«Είναι άνθρωπος του μίσους και τώρα βγαίνει και λέει "όχι, σας αγαπώ όλους". Δεν αγαπάει κανέναν. Στείλτε τον στον Λευκό Οίκο και θα σας δείξει τι αγαπάει» είπε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος με τους παριστάμενους να αποδοκιμάζουν το στέλεχος των Δημοκρατικών.
«Δεν αγαπάει το Ισραήλ, δεν αγαπάει τους Εβραίους, τους μισεί με τέτοιο πάθος που καίει την καρδιά του και δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό γιατί τους μισεί» συνέχισε την επίθεσή του ο Τραμπ.
«Όταν τον βλέπω λέει μαλ@@@ες. Αν θυμάστε στην ομιλία μου για την κατάσταση του έθνους είπα ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ σοσιαλιστική. Και είχα δίκιο. Αυτό που δεν είπα είναι ότι θέλουν να προσπεράσουν αυτό το στάδιο και να πάνε κατευθείαν στον πάτο, στον κομμουνισμό. Δεν θα επιτρέψουμε αυτό ούτε για ένα λεπτό» κατέληξε ο Τραμπ για τον νέο αστέρα της πολιτικής στις ΗΠΑ
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Ο Ελ-Σαγέντ, που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ, είναι πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας και έντονος επικριτής της ισραηλινής πολιτικής, κατάφερε να ξεπεράσει μία πρωτοφανή οικονομική κινητοποίηση υπέρ της αντιπάλου του Χέιλι Στίβενς. Περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια εξωτερικών δαπανών κατευθύνθηκαν στην αναμέτρηση για την ενίσχυση της Στίβενς, από τα οποία περίπου 32 εκατομμύρια αποδίδονται στην American Israel Public Affairs Committee, τη σκληρά φιλοϊσραηλινή οργάνωση που παρεμβαίνει συστηματικά στις αμερικανικές εκλογές.
Η εκστρατεία του Ελ-Σαγέντ βασίστηκε σε ένα καθαρά αντικαθεστωτικό αφήγημα. Υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι, ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης, είναι κουρασμένοι από ένα πολιτικό σύστημα που ευνοεί τους μεγάλους χρηματοδότες και απομακρύνεται από τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Η υπεράσπιση της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, η κριτική προς την οικονομική ελίτ και η απόρριψη της άνευ όρων αμερικανικής υποστήριξης προς το Ισραήλ αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες της υποψηφιότητάς του.
Το Μίσιγκαν αποτελεί μία από τις κρίσιμες πολιτείες που μπορούν να καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Γερουσία. Ο Ελ-Σαγέντ θα αντιμετωπίσει τον πρώην Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικ Ρότζερς σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να προσελκύσει τεράστια πολιτική και οικονομική προσοχή. Οι Δημοκρατικοί φοβούνταν ότι οι αριστερές θέσεις του Ελ-Σαγέντ, ιδιαίτερα για το Ισραήλ και την καθολική δημόσια υγειονομική κάλυψη, θα μπορούσαν να αποξενώσουν τους κεντρώους και ανεξάρτητους ψηφοφόρους. Ο ίδιος και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν το αντίθετο: ότι η παραδοσιακή μετριοπαθής στρατηγική δεν αρκεί πλέον για να κινητοποιήσει την εκλογική βάση και ότι ένας υποψήφιος με καθαρό πολιτικό στίγμα μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί από το πολιτικό σύστημα. Η μάχη του φθινοπώρου θα αποτελέσει επομένως ένα κρίσιμο τεστ. Θα δείξει εάν ο αριστερός οικονομικός λαϊκισμός μπορεί να επικρατήσει όχι μόνο στις εσωκομματικές εκλογές, όπου κυριαρχούν οι πλέον ενεργοί ψηφοφόροι, αλλά και σε μία αμφίρροπη πολιτεία απέναντι σε έναν Ρεπουμπλικανό αντίπαλο.
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