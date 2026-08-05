Εντός ορίων τα αποτελέσματα από τις πρώτες μικροβιολογικές αναλύσεις στο νερό στη Σίβηρη της Χαλκιδικής
Εντός ορίων τα αποτελέσματα από τις πρώτες μικροβιολογικές αναλύσεις στο νερό στη Σίβηρη της Χαλκιδικής
Ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης σύμφωνα με τις εκθέσεις δοκιμών και τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων σε δύο εκθέσεις, τα αποτελέσματα ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων
Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σε δείγματα πόσιμου νερού στον οικισμό της Σίβηρης του δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, όπου σε προηγούμενο έλεγχο ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι και οι κάτοικοι ενημερώθηκαν πως το νερό κρίθηκε προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Με νεότερη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι «σύμφωνα με τις εκθέσεις δοκιμών και τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων που έχουν μέχρι στιγμής παραληφθεί από το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ, στις δύο από τις τρεις εκθέσεις, τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων».
Όπως διευκρινίζεται, η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ τα αποτελέσματα της τρίτης έκθεσης, αναμένεται να γνωστοποιηθούν αύριο στον Δήμο.
«Από την πρώτη στιγμή, που γνωστοποιήθηκε το αρχικό αποτέλεσμα του ελέγχου, ο Δήμος Κασσάνδρας προχώρησε στην άμεση εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών», σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου.
Σημειώνεται ότι προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση είχε κρθεί το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες, σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή, αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι, κατόπιν εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ο Δήμος προχωρά άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, και συγκεκριμένα στην απολύμανση (χλωρίωση) του δικτύου ύδρευσης, στη διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και στη διερεύνηση των αιτίων της μικροβιολογικής επιβάρυνσης.
Με νεότερη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι «σύμφωνα με τις εκθέσεις δοκιμών και τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων που έχουν μέχρι στιγμής παραληφθεί από το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ, στις δύο από τις τρεις εκθέσεις, τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων».
Όπως διευκρινίζεται, η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ τα αποτελέσματα της τρίτης έκθεσης, αναμένεται να γνωστοποιηθούν αύριο στον Δήμο.
«Από την πρώτη στιγμή, που γνωστοποιήθηκε το αρχικό αποτέλεσμα του ελέγχου, ο Δήμος Κασσάνδρας προχώρησε στην άμεση εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών», σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου.
Σημειώνεται ότι προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση είχε κρθεί το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες, σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή, αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Είχε κριθεί ακατάλληλο προς πόση
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι, κατόπιν εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ο Δήμος προχωρά άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, και συγκεκριμένα στην απολύμανση (χλωρίωση) του δικτύου ύδρευσης, στη διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και στη διερεύνηση των αιτίων της μικροβιολογικής επιβάρυνσης.
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