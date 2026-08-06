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Χιροσίμα 6 Αυγούστου 1945: Όταν το «Μικρό Αγόρι» σκότωσε 80.000 ανθρώπους
Χιροσίμα 6 Αυγούστου 1945: Όταν το «Μικρό Αγόρι» σκότωσε 80.000 ανθρώπους
Στις 6 Αυγούστου του 1945 οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την Ιαπωνία με την πρώτη ατομική βόμβα βάρους 4.540 κιλών που έριξε το βομβαρδιστικό Enola Gay
Ο συνταγματάρχης Πολ Τίμπετς κοιτούσε ευθεία μπροστά μέσα από το πιλοτήριο του βομβαρδιστικού Β-29 το οποίο είχε βαφτίσει «Enola Gay», δίνοντάς του το όνομα της μητέρας του.
Είχαν απογειωθεί στις 2.45 π.μ. τα ξημερώματα δηλαδή της 6ης Αυγούστου, για μια αποστολή που θα άλλαζε τις ζωές τους αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.
Ήταν ο μόνος που ήξερε τα πάντα για το «Μικρό αγόρι» (Little Boy) την πρώτη ατομική βόμβα που κατασκευάστηκε για να υποχρεώσει την Ιαπωνία να παραδοθεί, με ένα χτύπημα που όμοιό του δεν είχε υπάρξει ποτέ ξανά.
Ζύγιζε 10.000 λίβρες (4.540 κιλά) και το βομβαρδιστικό χρειάστηκε δύο ολόκληρα μίλια διαδρόμου για να απογειωθεί μέσα στα σκοτάδια για ένα ταξίδι 2.400 χιλιομέτρων περίπου.
Ο στόχος ήταν η πόλη της Χιροσίμα των 350.000 κατοίκων την οποία το «Enola Gay» προσέγγισε λίγο μετά τις 8.10 π.μ. ενώ το πλήρωμα είχε οπλίσει την βόμβα μια ώρα πριν.
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά αργότερα ο Τίμπετς με τον συγκυβερνήτη Ρόμπερτ Λιούις είχαν ήδη ανεβάσει το αεροπλάνο στα 31.000 πόδια ύψος και τέσσερα λεπτά αργότερα ο βομβαρδιστής Τόμας Φέρεμπι κοίταξε το σκόπευτρο.
Το σημείο στόχευσης ήταν η γέφυρα Aioi και όταν την είδε καθαρά στο σκόπευτρο απελευθέρωσετο «Μικρό αγόρι» ενώ την ίδια στιγμή ο Τίμπετς έστριψε το βομβαρδιστικό απότομα στις 155 μοίρες.
Είχαν απογειωθεί στις 2.45 π.μ. τα ξημερώματα δηλαδή της 6ης Αυγούστου, για μια αποστολή που θα άλλαζε τις ζωές τους αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.
Ήταν ο μόνος που ήξερε τα πάντα για το «Μικρό αγόρι» (Little Boy) την πρώτη ατομική βόμβα που κατασκευάστηκε για να υποχρεώσει την Ιαπωνία να παραδοθεί, με ένα χτύπημα που όμοιό του δεν είχε υπάρξει ποτέ ξανά.
Ζύγιζε 10.000 λίβρες (4.540 κιλά) και το βομβαρδιστικό χρειάστηκε δύο ολόκληρα μίλια διαδρόμου για να απογειωθεί μέσα στα σκοτάδια για ένα ταξίδι 2.400 χιλιομέτρων περίπου.
Ο στόχος ήταν η πόλη της Χιροσίμα των 350.000 κατοίκων την οποία το «Enola Gay» προσέγγισε λίγο μετά τις 8.10 π.μ. ενώ το πλήρωμα είχε οπλίσει την βόμβα μια ώρα πριν.
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά αργότερα ο Τίμπετς με τον συγκυβερνήτη Ρόμπερτ Λιούις είχαν ήδη ανεβάσει το αεροπλάνο στα 31.000 πόδια ύψος και τέσσερα λεπτά αργότερα ο βομβαρδιστής Τόμας Φέρεμπι κοίταξε το σκόπευτρο.
Το σημείο στόχευσης ήταν η γέφυρα Aioi και όταν την είδε καθαρά στο σκόπευτρο απελευθέρωσετο «Μικρό αγόρι» ενώ την ίδια στιγμή ο Τίμπετς έστριψε το βομβαρδιστικό απότομα στις 155 μοίρες.
Είχε 45 δευτερόλεπτα για να απομακρύνει το «Enola Gay» ώστε να αποφύγει τόσο το κρουστικό όσο και το ωστικό κύμα της έκρηξης, ενώ από κάτω η πόλη της Χιροσίμα μόλις ξύπναγε.
Πέθαναν 80.000 άνθρωποι σε ένα λεπτό!Το «Μικρό Αγόρι» έσκασε 600 μέτρα ακριβώς πάνω από μια κλινική και πεντακόσια μέτρα από την γέφυρα Aioi απελευθερώνοντας μια δύναμη 15.000 ΤΝΤ.
Η πόλη κατακλύστηκε με μια εκτυφλωτική λάμψη θερμότητας και φωτός και η θερμοκρασία στο έδαφος έφτασε σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο τους 3.871 βαθμούς Κελσίου.
Είναι τέτοια η ισχύς της ολέθριας δύναμης που απελευθερώνεται ώστε άνθρωποι εξαϋλώνονται πεντακόσια μέτρα από το σημείο μηδέν, χάλκινα αγάλματα λιώνουν και στέγες με κεραμίδια διαλύονται σαν άχυρα στον άνεμο.
Χιλιόμετρα μακριά το δέρμα χιλιάδων ανδρών, γυναικών, παιδιών και ζώων κάηκε από την έντονη υπέρυθρη ακτινοβολία και ενέργεια που χτύπησε την Χιροσίμα.
Όμως αυτό που φάνταζε ίσως ασύλληπτο μέχρι τότε είναι ότι 80.000 άνθρωποι πέθαναν ακαριαία από την έκρηξη μιας και μόνο βόμβας που άφησε πίσω της ένα τεράστιο μανιτάρι να υψώνεται στον ουρανό.
Η Χιροσίμα ισοπεδώθηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν χιλιάδες κάτοικοι παρουσίασαν διάφορα είδη καρκίνων ενώ τους επόμενους τέσσερις μήνες ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε και φέρεται να έφτασε τις 160.000 θύματα.
Τρεις μέρες μετά την Χιροσίμα η δεύτερη ατομική βόμβα έπληξε το Ναγκασάκι και στις 15 Αυγούστου του 1945, η Ιαπωνία παραδόθηκε στους συμμάχους.
«Θεέ μου τι κάναμε;»Όμως κανείς δεν ξέχασε το πρωινό της 6ης Αυγούστου, ειδικά το πλήρωμα του Enola Gay παρόλο που απομακρυνόταν με ταχύτητα από το σημείο ρίψης.
«Γυρίσαμε πίσω για να δούμε την Χιροσίμα. Δεν μπορούσες να δεις την πόλη γιατί ήταν καλυμμένη με καπνό, σκόνη και συντρίμμια ενώ από μέσα της έβγαινε αυτό το σύννεφο που έμοιαζε με μανιτάρι».
Τα λόγια αυτά ειπώθηκαν από τον πλοηγό του βομβαρδιστικού Θίοντορ Βαν Κερκ το 2004 υπογραμμίζοντας στη συνέχεια: «Είχαν περάσει μόλις τρία λεπτά που ρίξαμε την βόμβα και η πόλη είχε εξαφανιστεί.»
Ο συγκυβερνήτης Ρόμπερτ Λιούις είναι αυτός στον οποίο πιστώθηκε η φράση «Θεέ μου τι κάναμε;» κάτι που επιβεβαίωσε χρόνια μετά σε τηλεοπτική εκπομπή.
Ήταν ο μόνος από το πλήρωμα του Enola Gay ο οποίος επισκέφθηκε το 1952 την πόλη της Ιαπωνίας που βίωσε αυτόν τον τρομακτικό εφιάλτη και πιθανόν να ξύπνησε στις 8.15 π.μ.
Μετά από την τραγωδία τα ρολόγια στην Χιροσίμα, χτυπάνε κάθε πρωί ακριβώς εκείνη την ώρα που ο χρόνος κυριολεκτικά σταμάτησε, όταν ο «Little Boy» σκόρπισε τον όλεθρο.
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