Μελτέμι 15ετίας σάρωσε την Ελλάδα: Ριπές έως 150 χιλιόμετρα την ώρα, που έσπασε ρεκόρ
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Μελτέμι 15ετίας σάρωσε την Ελλάδα: Ριπές έως 150 χιλιόμετρα την ώρα, που έσπασε ρεκόρ

Οι καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι οι θυελλώδεις άνεμοι των τελευταίων ημερών του Ιουλίου 2026 αποτέλεσαν ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας

Μελτέμι 15ετίας σάρωσε την Ελλάδα: Ριπές έως 150 χιλιόμετρα την ώρα, που έσπασε ρεκόρ
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Αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών βρέθηκε η Ελλάδα τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, όταν και ξέσπασαν οι πυρκαγιές σε Αττικοβοιωτία και Ρέθυμνο.

Οι καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι οι θυελλώδεις άνεμοι των τελευταίων ημερών του Ιουλίου 2026 αποτέλεσαν ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας. Σε σταθμούς με μακροχρόνια λειτουργία στην Αττική, την Εύβοια και τη νότια Κρήτη καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλές ριπές ανέμου.

Αναλυτικά:

Φουρφουράς Αμαρίου Ρεθύμνου: 111 χιλιόμετρα την ώρα στις 29 Ιουλίου - Η μεγαλύτερη καλοκαιρινή ριπή που έχει καταγραφεί στον σταθμό από το 2010.

Πλακιάς Ρεθύμνου: 114 χιλιόμετρα την ώρα στις 30 Ιουλίου - Η μεγαλύτερη καλοκαιρινή ριπή από το 2012.

Στις 29 Ιουλίου ξέσπασε πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με δύο πυροσβέστες να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην Κρύα Βρύση.

Πεντέλη, εγκαταστάσεις Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: 108 χιλιόμετρα την ώρα στις 31 Ιουλίου - Η δεύτερη μεγαλύτερη καλοκαιρινή ριπή από το 2013.

Πάρνηθα: 109 χιλιόμετρα την ώρα στις 31 Ιουλίου - Η δεύτερη μεγαλύτερη καλοκαιρινή ριπή από το 2010.

Στις 31 Ιουλίου ξέσπασε η πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία που έκανε στάχτη χιλιάδες στρέμματα.

Παξιμάδα Καρύστου: 150 χιλιόμετρα την ώρα στις 31 Ιουλίου - Η μεγαλύτερη καλοκαιρινή ριπή που έχει καταγραφεί στον σταθμό από το 2013.

Μελτέμι 15ετίας σάρωσε την Ελλάδα: Ριπές έως 150 χιλιόμετρα την ώρα, που έσπασε ρεκόρ

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο, κατέγραψε σε δεύτερο σταθμό στην κορυφή της Πεντέλης μέγιστη ριπή 150 χιλιομέτρων την ώρα, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επαρκή ιστορικά δεδομένα για συγκριτική αξιολόγηση, καθώς ο συγκεκριμένος σταθμός λειτουργεί μόλις έναν χρόνο.

Οι καταγραφές αυτές αναδεικνύουν τη σημασία της συνεχούς λειτουργίας πυκνών και μακροχρόνιων δικτύων παρατήρησης για την τεκμηρίωση ακραίων καιρικών φαινομένων και την καλύτερη κατανόηση της έντασης και της εξέλιξής τους, καταλήγει το Αστεροσκοπείο.

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