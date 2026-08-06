Συνεδριάζει υπό τον Μητσοτάκη η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, στο τραπέζι η επόμενη φάση της παραγωγικής στρατηγικής
Συνεδριάζει υπό τον Μητσοτάκη η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, στο τραπέζι η επόμενη φάση της παραγωγικής στρατηγικής
Στις 11 η συνεδρίαση - Επί τάπητος ο προγραμματισμός των επόμενων κινήσεων, με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης, τον Αναπτυξιακό Νόμο, τις παραγωγικές επενδύσεις και τη δημιουργία νέων, καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας
Η βιομηχανία περνά σήμερα στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού. Λίγες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να αυξήσει το ειδικό βάρος της μεταποίησης στο νέο παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας, συνεδριάζει στις 11.00 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, ο υπ. Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει εισήγηση που θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης για τον προγραμματισμό των επόμενων κυβερνητικών κινήσεων στον τομέα της βιομηχανίας.
Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν δράσεις και μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής μεταποίησης, την προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων, καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, που αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης.
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Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, ο υπ. Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει εισήγηση που θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης για τον προγραμματισμό των επόμενων κυβερνητικών κινήσεων στον τομέα της βιομηχανίας.
Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν δράσεις και μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής μεταποίησης, την προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων, καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, που αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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