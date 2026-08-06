Συνεδριάζει υπό τον Μητσοτάκη η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, στο τραπέζι η επόμενη φάση της παραγωγικής στρατηγικής

Στις 11 η συνεδρίαση - Επί τάπητος ο προγραμματισμός των επόμενων κινήσεων, με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης, τον Αναπτυξιακό Νόμο, τις παραγωγικές επενδύσεις και τη δημιουργία νέων, καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας