Βίντεο: Οι σειρήνες των πλοίων στο λιμάνι της Ραφήνας αποχαιρέτησαν τον ύπαρχο του Superferry
Βίντεο: Οι σειρήνες των πλοίων στο λιμάνι της Ραφήνας αποχαιρέτησαν τον ύπαρχο του Superferry
Τα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι, απέδωσαν φόρο τιμής, με τις σειρήνες τους να ηχούν ως ένας ύστατος ναυτικός χαιρετισμός στον 56χρονο Αντώνη Βιδάλη
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν αναχώρησε το πλοίο με τη σορό του υπάρχου του Superferry.
Τα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι, απέδωσαν φόρο τιμής, με τις σειρήνες τους να ηχούν ως ένας ύστατος ναυτικός χαιρετισμός στον 56χρονο Αντώνη Βιδάλη, σύμφωνα με το cyclades24.gr.
Ο ύπαρχος του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου Superferry, εντοπίστηκε νεκρός στην καμπίνα του. Η είδηση προκάλεσε θλίψη στην ακτοπλοϊκή κοινότητα, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο με μακρά παρουσία στη θάλασσα και στενούς δεσμούς με συναδέλφους και πληρώματα.
Οι σειρήνες των πλοίων αποτέλεσαν παραδοσιακό ναυτικό χαιρετισμό προς έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη θάλασσα για δεκαετίες.
Τα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι, απέδωσαν φόρο τιμής, με τις σειρήνες τους να ηχούν ως ένας ύστατος ναυτικός χαιρετισμός στον 56χρονο Αντώνη Βιδάλη, σύμφωνα με το cyclades24.gr.
Ο ύπαρχος του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου Superferry, εντοπίστηκε νεκρός στην καμπίνα του. Η είδηση προκάλεσε θλίψη στην ακτοπλοϊκή κοινότητα, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο με μακρά παρουσία στη θάλασσα και στενούς δεσμούς με συναδέλφους και πληρώματα.
Οι σειρήνες των πλοίων αποτέλεσαν παραδοσιακό ναυτικό χαιρετισμό προς έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη θάλασσα για δεκαετίες.
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