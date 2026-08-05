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Δείτε βίντεο: Κοπάδι δελφινιών κολύμπησε δίπλα σε σκάφος στον Παγασητικό, «ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα»
Δείτε βίντεο: Κοπάδι δελφινιών κολύμπησε δίπλα σε σκάφος στον Παγασητικό, «ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα»
Με τη φράση «Dream Come True» οι επιβαίνοντες του σκάφους μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκηνές από την μαγευτική βόλτα με τα δελφίνια
Μια βόλτα με σκάφος στον Παγασητικό και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μηλίνας στον δήμο Νοτίου Πηλίου, εξελίχθηκε σε μοναδική εμπειρία για τους παρευρισκόμενους όταν ένα κοπάδι δελφινιών άρχισε να κολυμπά δίπλα τους.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, τα εντυπωσιακά θηλαστικά, πλησίασαν δίπλα στην βάρκα στα καταγάλανα νερά του Παγασητικού κόλπου και προκάλεσαν με τις βουτιές τους την έκπληξη αλλά και τον θαυμασμό των τουριστών.
Με τη φράση «Dream Come True» οι επιβαίνοντες του σκάφους μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκηνές από την μαγευτική βόλτα με τα δελφίνια.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, τα εντυπωσιακά θηλαστικά, πλησίασαν δίπλα στην βάρκα στα καταγάλανα νερά του Παγασητικού κόλπου και προκάλεσαν με τις βουτιές τους την έκπληξη αλλά και τον θαυμασμό των τουριστών.
Με τη φράση «Dream Come True» οι επιβαίνοντες του σκάφους μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκηνές από την μαγευτική βόλτα με τα δελφίνια.
Δείτε βίντεο
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