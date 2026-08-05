Σε Γερμανό τουρίστα που είχε χαθεί με άλλους επτά ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στην Σύμη
ΕΛΛΑΔΑ
Σύμη Τουρίστας

Σε Γερμανό τουρίστα που είχε χαθεί με άλλους επτά ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στην Σύμη

Το ιστιοπλοϊκό είχε παρασυθεί από τα ρεύματα και την κακοκαιρία την περασμένη Κυριακή - Διασώθηκαν όλοι οι άλλοι επιβαίνοντες

Σε Γερμανό τουρίστα που είχε χαθεί με άλλους επτά ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στην Σύμη
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Στον όγδοο Γερμανό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής (2/8), ανήκει τελικά η σορός που εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος της οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σύμης. Από την επιχείρηση που ακολούθησε είχαν διασωθεί επτά αλλοδαποί επιβαίνοντες, ενώ για τον όγδοο βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, η σορός που εντοπίστηκε το πρωί αναγνωρίστηκε ως εκείνη του όγδοου αγνοούμενου επιβαίνοντα. Περισυλλέχθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκε αρχικά στη Ρόδο, όπου στη συνέχεια διακομίστηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
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