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Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη στο ρεύμα προς Λαμία
Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη στο ρεύμα προς Λαμία
Που υπάρχουν προβλήματα - Από την σύγκρουση δεν υπάρχουν τραυματίες
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισού, μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη.
Σύμφωνα με την ενημέρωση το τροχαίο ατύχημα έχει προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσχέρεια στη ροή των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία με την κίνηση να ξεκινάει από το ύψος της Μεταμόρφωσης και να φτάνει μέχρι την γέφυρα Καλυφτάκη όπου έχει σημειωθεί το τροχαίο.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την σύγκρουση δεν υπάρχουν τραυματίες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση το τροχαίο ατύχημα έχει προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσχέρεια στη ροή των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία με την κίνηση να ξεκινάει από το ύψος της Μεταμόρφωσης και να φτάνει μέχρι την γέφυρα Καλυφτάκη όπου έχει σημειωθεί το τροχαίο.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την σύγκρουση δεν υπάρχουν τραυματίες.
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