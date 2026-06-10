Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!
Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.
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Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός στον πλανήτη ξεκινάει στις 11 Ιουνίου και προκαλεί κύματα χαράς στους φιλάθλους. Για λίγες εβδομάδες, η καθημερινότητα αλλάζει και οι συζητήσεις σε όλο τον κόσμο περιστρέφονται γύρω από τις ομάδες και τους ήρωες του γηπέδου. Για τους φιλάθλους, το Μουντιάλ είναι εμπειρία ταυτότητας, συγκίνησης και συλλογικής μνήμης που ξεπερνάει το ίδιο το άθλημα, κάτι που το The Mall Athens γνωρίζει καλά.
Εδώ, λοιπόν, στον αγαπημένο προορισμό για shopping και διασκέδαση, η adidas και η INTERSPORT μεταφέρουν τον παλμό του FIFA World Cup 2026. Μέχρι τις 20 Ιουνίου οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν το ποδοσφαιρικό κλίμα μέσα από μοναδικές δραστηριότητες και παιχνίδια, αλλά και να κερδίσουν απίθανα δώρα εμπνευσμένα από τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στον χώρο έχουν δημιουργηθεί 4 interactive stages που μπορούν να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι. Εκεί οι fans του ποδοσφαίρου μπορούν να δοκιμάζουν τις γνώσεις και το ταλέντο τους, μέσα από παιχνίδια και quiz, να παρακολουθούν live scores και όλες τις εξελίξεις των αγώνων, αλλά και να δημιουργήσουν τη δική τους προσωποποιημένη ποδοσφαιρική μπλούζα.
Συγκεκριμένα, στο Επίπεδο 1 βρίσκεται ένα γήπεδο ποδοσφαίρου (Football Pitch), όπου είτε διαλέξεις παιχνίδι Solo είτε 1v1, θα πρέπει να σκοράρεις!
Επίσης, κάθε μέρα στο Επίπεδο 2 εκτυλίσσεται ένα fun head-to-head παιχνίδι γνώσεων, εμπνευσμένο από το κλασικό «Guess Who», όπου δύο παίκτες ανταγωνίζονται προσπαθώντας να μαντέψουν τον ποδοσφαιριστή του αντιπάλου τους κάνοντας ερωτήσεις που οδηγούν σε αποκλεισμό επιλογών.
Στο ίδιο Επίπεδο (2) βρίσκεται και το Newsstand Kiosk, ένα interactive σημείο στο οποίο μπορείς να παίξεις quiz γνώσεων, να παρακολουθήσεις live τα scores των αγώνων και να δημιουργήσεις τη δική σου customized μπλούζα.
Τέλος, στο Επίπεδο 3 εκτυλίσσεται το The Trionda Speed Challenge, όπου ειδικά διαμορφωμένες μπάλες Trionda είναι τοποθετημένες στην κατασκευή και φωτίζονται διαδοχικά σε γρήγορο ρυθμό. Ο παίκτης καλείται να αντιδράσει άμεσα, πατώντας κάθε μπάλα μόλις φωτιστεί, πριν ενεργοποιηθεί η επόμενη.
Σημειωτέον, πέρα από τα stages, εντυπωσιακή είναι και η διακόσμηση του χώρου. Στην οροφή είναι κρεμασμένα τα jerseys των ομάδων, ενώ στο Επίπεδο 3 βρίσκεται τοποθετημένη η μπάλα του FIFA WORLD CUP Trionda.
Ζήστε την ποδοσφαιρική εμπειρία στο The Mall Athens μέχρι και τις 20 Ιούνιου!
Δευτέρα έως Παρασκευή: 17:00 - 21:00
Σάββατο: 12:00 - 20:00
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