Παραπομπή σε δίκη για κακούργημα για τους 4 αστυνομικούς ζητά η εισαγγελέας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ των Αγίων Αναργύρων
Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως, ζητά η εισαγγελέας να παραπεμφθούν
Η αρμόδια Εισαγγελέας ζητά με πρόταση του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα.
Συγκεκριμένα, ζητά την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως. Τον τελικό λόγο έχει τώρα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμά του.
Ο λόγος για την επόπτρια του τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του ΑΤ. Μετά τις απολογίες τους τον περασμένο Νοέμβριο σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.
Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στην 1 Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενεργεία για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος».
Ακόμη η εισαγγελέας ζητεί να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων είχε κριθεί απο το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο 40χρονος πρώην σύντροφος της νεαρής γυναίκας. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο είχε επιβάλλει στον 40χρονο ισόβια κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 5 έτών και ενός μήνα.
Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο δράστης της δολοφονίας έξω από το Τμήμα Αγίων Αναργύρων, έδρασε έχοντας πλήρη επίγνωση του εγκλήματος που διέπραξε, αρνούμενο να αναγνωρίσει μειωμένο καταλογισμό.
