Με αφορμή τη νέα καμπάνια και τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η TOMS επιστρέφει στην απλή ιδέα που συνεχίζει να δίνει νόημα σε κάθε βήμα.
Πανελλαδικές 2026: Από 22 Μαΐου οι αιτήσεις για πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών
Πανελλαδικές 2026: Από 22 Μαΐου οι αιτήσεις για πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Μεταξύ 22 και 29 Μαΐου 2026 ορίστηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τους υποψηφίους που εμπίπτουν στις ειδικές ρυθμίσεις για τους πληγέντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και πρόκειται να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση.
Η ειδική αυτή μέριμνα εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που έχουν θεσπιστεί για τις οικογένειες και τους άμεσα πληγέντες από την τραγωδία των Σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών (Η διαδικασία καθορίστηκε βάσει του άρθρου 85 του Ν. 5291/2026, καθώς και της απόφασης Φ.251/61920/Α5/19-05-2026 της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων).
Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα έγγραφα και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση.
Η ειδική αυτή μέριμνα εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που έχουν θεσπιστεί για τις οικογένειες και τους άμεσα πληγέντες από την τραγωδία των Σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών (Η διαδικασία καθορίστηκε βάσει του άρθρου 85 του Ν. 5291/2026, καθώς και της απόφασης Φ.251/61920/Α5/19-05-2026 της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων).
Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα έγγραφα και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα