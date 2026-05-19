Με αφορμή τη νέα καμπάνια και τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η TOMS επιστρέφει στην απλή ιδέα που συνεχίζει να δίνει νόημα σε κάθε βήμα.
Νεκρός 42χρονος Βρετανός τουρίστας σε τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα, σοβαρά τραυματισμένος ο 15χρονος γιος του
Νεκρός 42χρονος Βρετανός τουρίστας σε τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα, σοβαρά τραυματισμένος ο 15χρονος γιος του
Η γουρούνα έπεσε σε χαντάκι στη βόρεια Κέρκυρα - Παρά τις προσπάθειες των διασωστών ο 42χρονος υπέκυψε στα τραύματά του
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) στον δρόμο από την Αχαράβη προς τον Άγιο Σπυρίδωνα, στη βόρεια Κέρκυρα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία γουρούνα εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε χαντάκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη γουρούνα επέβαιναν δύο Βρετανοί τουρίστες, ένας 42χρονος πατέρας και ο 15χρονος γιος του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά τον ανήλικο. Ο πατέρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Περιφερειακό Ιατρείο Αχαράβης και από εκεί στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ωστόσο, λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.
Στο σημείο του δυστυχήματος, έφτασε και γιατρός από το Ιατρείο Αχαράβης, για να συνδράμει τους διασώστες του δεύτερου ασθενοφόρου που παρέλαβε τον 15χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Πηγή φωτογραφίας: corfutvnews.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη γουρούνα επέβαιναν δύο Βρετανοί τουρίστες, ένας 42χρονος πατέρας και ο 15χρονος γιος του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά τον ανήλικο. Ο πατέρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Περιφερειακό Ιατρείο Αχαράβης και από εκεί στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ωστόσο, λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.
Στο σημείο του δυστυχήματος, έφτασε και γιατρός από το Ιατρείο Αχαράβης, για να συνδράμει τους διασώστες του δεύτερου ασθενοφόρου που παρέλαβε τον 15χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Πηγή φωτογραφίας: corfutvnews.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα